"Укрзалізниця" готовится менять цены на билеты на поезда: чего ожидать украинцам

"Укрзалізниця" планирует повысить стоимость билетов на пассажирские поезда. Для этого компания уже разрабатывает соответствующую модель изменения тарифов.

Видео дня

Об этом рассказал руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский, передает Forbes. Он отметил, что в перевозчике хотят, чтобы стоимость билетов зависела от:

популярности маршрутов;

времени суток, когда осуществляются рейсы.

В частности, одно из предложений предполагает постепенное и умеренное повышение базовых тарифов – ежегодно с учетом инфляции. Другое – введение более гибкой, динамичной тарифной модели.

Согласно последней модели, "Укрзалізниця" сможет варьировать цены на билеты в зависимости от часов и дней отправки рейсов, а также других параметров. При этом будут оставаться и наиболее доступные тарифы – для тех, для кого критическая именно стоимость.

Кроме того, отметил Перцовский, компания уже обратилась к правительству с просьбой убрать государственное регулирование на цены билетов класса "СВ". Ведь, по его словам, "несмотря на высокую стоимость, их раскупают быстрее всего".

В то же время, резюмировал он, до конца войны украинцы точно смогут покупать доступные билеты. "Это наше обязательство как социальной компании", – подытожил руководитель пассажирского направления "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" изменила правила продажи билетов сразу ряд поездов

Ранее же "Укрзалізниця" распространила верификацию через Дія.Підпис на ряд международных рейсов. Новые правила заработали с 1 августа. Так, продажа билетов через Дія.Підпис будет осуществляться на поезда:

№19/20 Киев – Хелм – Киев;

№23/24 Киев – Хелм – Киев;

№51/52 Киев – Перемышль – Киев;

№89/90 Киев – Перемышль – Киев;

№73/74 Харьков – Перемышль – Харьков.

Начало продаж билетов на польском направлении (Перемышль, Дорогуск, Хелм, Варшава) – 20 суток до даты отправления. Старт продаж в 09:00.

Пройти же верификацию при покупке билетов, подчеркивается, украинцы смогут на различных платформах. В частности:

в приложении "Укрзалізниці";

на сайте компании.

Как сообщал OBOZ.UA, также с 1 августа при покупке электронных билетов на сообщение Украина – Словакия пассажиры начали получать электронный билет на бланке нового образца. В "Укрзалізниці" уверили: новый документ "более удобен в использовании и отвечает современным международным требованиям".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!