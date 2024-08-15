В Украине запустили новый поезд по популярному маршруту: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" запускает новый поезд между Киевом и Одессой. Билеты на него уже поступили в продажу, а курсировать он будет курсировать по отдельным датам.

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Об этом сообщили в самом перевозчике. При этом конкретных дат отправлений поезда там не назвали – сообщив вместо этого, что на маршруте будет курсировать "Тарпан" – межрегиональный двухсистемный поезд ЕКр1-001, "который этим летом празднует ровно 10 лет эксплуатации и прошел плановый ремонт".

"Укрзалізниця" назначает дополнительные рейсы Интерсити+ между Одессой и Киевом. Поезд №761/762 отправляется по отдельным датам", – говорится в сообщении.

Расписание нового поезда

Поскольку класс нового поезда – Интерсити+, он будет дневным скоростным. Т.е., прибывать на конечную станцию будет в день отправки.

Из Киева поезд будет отправляться в 06:03. Из Одессы – в 14:20.

Сколько стоят билеты

На рейс 19 августа из Киева в Одессу билеты продаются в сидячие вагоны 1 и 2 класса. Цены:

1 класс – 939,14 грн;

2 класс – 482,46 грн.

На обратный рейс билеты продают также в вагоны 1 и 2 класса. Стоят они столько же.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, "Укрзалізниця" планирует повысить стоимость билетов на пассажирские поезда. Для этого компания уже разрабатывает соответствующую модель изменения тарифов.

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