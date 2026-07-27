"Укрзалізниця" отменила поезд еще до запуска: почему не будет ездить

Несмотря на анонсированный на конец июня запуск поезда №229/230 между Харьковом и Кременчугом, "Укрзалізниця" его отменила. Причина – низкая заполненность на тестовых рейсах. В частности, во время поездки Кременчуг было занято лишь 3% мест, а в Харьков – 6%.

Видео дня

Об этом сообщили с самой "Укрзалізниці" в ответ на информационный запрос "Суспільного". Там отметили: в связи с этим, 10 вагонов поезда решили перенаправить на более востребованные маршруты, где пассажирам не хватает мест:

Киев – Львов;

Киев – Одесса.

"В условиях критической нехватки подвижного состава и таким низким показателем населенности курсирование отдельного пассажирского поезда из 10 вагонов разных категорий экономически необоснованным... Вагоны, которые планировали использовать для поезда Харьков – Кременчуг, передали на маршруты с самым большим дефицитом мест", – говорится в сообщении.

Новые правила расчета цен на билеты

В то же время, к вагонам премиум-класса (СВ) в настоящее время применяется динамическое ценообразование. При нем стоимость билетов меняется в зависимости от:

спроса;

времени поездки;

заполняемости рейса.

Вместе с тем, если спрос высокий – цена может расти. А на менее популярных или полупустых рейсах – наоборот, снижаться для более эффективного заполнения вагонов.

"Мы можем снизить цену, и, наоборот, вагон СВ, который остался бы пустым, становится более доступным. Кто-то из купе пересядет в СВ, а места в купе освободятся", – рассказал глава правления "Укрзалізниці" Александр Перцовский.

При этом он подчеркнул: такая модель не считается повышением стоимости билетов. Ведь ее главная задача – найти баланс между спросом и предложением, максимально эффективно используя имеющиеся места в поездах.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же "Укрзалізниця" запустила новый поезд между одними из крупнейших поездов запада страны – Львовом и Ривне. Его особенностью будет то, что идти поезд будет через Луцк.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!