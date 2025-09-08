"Укрпочта" ввела новую услугу для украинцев: посылки можно будет забрать без очередей

"Укрпочта" ввела "экспресс-окна" в более чем 1 500 отделениях, чтобы клиенты могли получать и отправлять посылки всего за 30-45 секунд. Отмечается, что это решение позволит разделить потоки посетителей и существенно сократить очереди.

Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский. Новые окна, которые легко узнать по черно-желтому цвету, предназначены исключительно для самых популярных и быстрых услуг:

получение и отправка посылок;

выдача наложенного платежа;

получение писем.

Благодаря новой системе управления потоками обслуживания получение посылки теперь занимает всего 30-45 секунд. Для клиентов это означает более быстрый сервис без необходимости ждать в очередях вместе с теми, кто пришел получить пенсию или осуществить платеж.

Все другие услуги, в частности выплаты пенсий, денежные переводы, коммунальные платежи и отправка писем, будут предоставляться в универсальных окнах. Таким образом, "Укрпочта" стремится создать комфорт для двух категорий посетителей: тех, кто приходит "на скорую руку", и тех, для кого отделение почты еще и решение бюрократических вопросов.

Еще одно нововведение – бесплатные пакеты для отправки посылок, которые отныне доступны во всех отделениях. Отмечается, что это должно сделать процесс оформления отправлений не только быстрым, но и более удобным для клиентов.

Смелянский отметил, что "Укрпочта" пытается учесть различные потребности украинцев. "Мы обслуживаем и пенсионеров, и хипстеров. Для кого-то поход в отделение – это возможность пообщаться с миром, а для кого-то наоборот – лишняя трата времени. Поэтому мы создали комфортные условия для обоих миров", – отметил он.

Введение "экспресс-окон" стало результатом детального анализа очередей. В компании отмечают, что задержки часто возникают из-за большого количества операций юридических лиц или из-за того, что старшие клиенты при получении пенсий или оплаты счетов одновременно обсуждают другие важные дела.

