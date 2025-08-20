"Укрпочта" закрыла все отделения в прифронтовом городе: где можно будет получить посылки

"Укрпочта" приняла решение закрыть свои отделения в Константиновке из-за критической опасности для работников и клиентов во время постоянных обстрелов. Ближайшие отделения продолжают работу в Дружковке, Алексеево-Дружковке и Доброполье.

Об этом заявил генеральный директор компании Игорь Смелянский. "Очень трудно это говорить, но... сегодня мы закрываем наши отделения Укрпочты в Константиновке. Стало слишком опасно продолжать работу, и сохранение жизни работников и клиентов перевесило желание поддержать тех, кто до сих пор остается в городе", – отметил он.

В течение длительного времени "Укрпочта" была единственным рабочим сервисом в Константиновке. "Ни банков, ни коллег-конкурентов – только мы", – подчеркнул Смелянский. Компания пыталась держать фронт гражданской инфраструктуры: после обстрелов восстанавливала помещения, заколочивала окна, снова открывала разрушенные отделения. Особую благодарность руководитель компании выразил работникам:

терменеджеру;

начальницам отделений;

почтальонам;

водителям, которые рисковали жизнью во время доставки, несмотря на дроны и обстрелы.

"Многие из вас уже нашли новые места работы в Укрпочте на Днепропетровщине и в других регионах, но я всегда буду помнить наши встречи и обязательно скоро приеду к вам в гости", – отметил Смелянский.

Закрытие отделений в Константиновке не означает полного прекращения работы компании в регионе. "Укрпочта" продолжает обслуживать жителей в соседних городах – Дружковке, Алексеево-Дружковке (5-7 км от Константиновки), а также в Доброполье, где уже закрылись почти все другие учреждения.

Руководство подчеркивает, что ситуация анализируется ежедневно, и решения принимаются с учетом безопасности. "Мы не оставляем наших клиентов... Надеемся, что еще наступит день, когда я смогу объявить: Укрпочта, как всегда первая, вернется и снова откроет свои двери в Константиновке", – подытожил Смелянский.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 июля во всех отделениях "Укрпочты" введены лимиты на выплату наличных физическим лицам. Отныне в течение месяца клиенты компании не смогут получить более 100 тыс. грн, а количество выплат может быть не более 10.

