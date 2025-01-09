"Укрпочта" стала партнером популярного китайского маркетплейса: что изменится для украинцев

Почтовый оператор " Укрпочта " заключил партнерство с китайским маркетплейсом Temu, что позволит украинцам получать более 90% международных посылок в течение 1-2 дней после пересечения границы. Также клиенты смогут отслеживать все отправки через новое мобильное приложение.

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Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский. По его словам, это только начало крупного проекта, обещающего существенные изменения в логистической сфере Украины.

Первый этап сотрудничества между "Укрпочтой" и Temu стартовал с пилотного проекта, в ходе которого было доставлено более 1,5 миллиона посылок из Китая. Как отмечает Смелянский, даже в пиковые периоды более 80% отправлений удавалось доставить за три дня или менее.

Положительные результаты пилотного проекта явились основанием для заключения стратегического соглашения между компаниями. "Пусть там, но мы точно улучшаем условия для наших клиентов и украинских потребителей", - отметил Смелянский, реагируя на возможные критические замечания по конкуренции с локальными игроками на рынке.

Что изменится для украинских потребителей

Основным преимуществом нового соглашения станет значительное ускорение обработки международных посылок. Уже в первом квартале 2025 года "Укрпочта" откроет новый автоматизированный центр обработки международных посылок, который позволит обрабатывать большинство отправлений в кратчайшие сроки. Компания обещает, что:

более 90% посылок из Temu будут доставляться через 1-2 дня после пересечения границы Украины;

из Temu будут доставляться через после пересечения границы Украины; клиенты получат возможность отслеживать свои отправления в новом мобильном приложении, запуск которого планируется в ближайшее время.

По словам Смилянского, компания занимает более 50% рынка экспортных посылок из Украины. Благодаря эффективной логистике доставка посылок в Лондон занимает 5-7 дней, а в США – 8-14 дней.

Также компания обеспечивает доставку более 60% всех посылок из Китая. "Наши китайские клиенты достаточно прихотливы, и система выбирает логистическую компанию на основе скорости и качества доставки", – подчеркнул гендиректор.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрпочта" также планирует установить первые почтоматы, доступные клиентам, уже в январе-марте 2025 года. Правда, доставлять посылки не в отделение сначала будут только в двух городах – Киеве и Одессе.

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