"Укрпочта" запустит новую услугу, но только в двух городах: как будут доставлять посылки

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" планирует установить первые почтоматы, которые будут доступны клиентам, уже в январе-марте 2025 года. Правда, доставлять посылки не в отделения первое время будут только в двух городах – Киеве и Одессе.

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Появление почтоматов "Укрпочты" анонсировал генеральный директор компании Игорь Смилянский в эфире телемарафона. "Почтоматы появятся, появятся в двух городах – это Киев и Одесса в течение первого квартала", – отметил он.

Также, по словам Смилянского, "Укрпочта" готовит "много новинок". В том числе это запуск нового мобильного приложения, открытие международного сортировочного центра и внедрение доставки посылок на следующий день после отправки.

Ранее Смилянский анонсировал, что "Укрпочта" в декабре-2024 запустит в Киеве пилотный проект по доставке через почтоматы. Кроме того, глава "Укрпочты" тогда заявлял, в планах компании – сделать из почтальонов курьеров. По словам Смилянского, курьеры "Укрпочты" будут легко узнаваемы благодаря ярким желтым рюкзакам. Именно курьеры, как анонсировал глава компании. будут отвечать за загрузку почтоматов.

К слову, до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, в 2021 году, "Укрпочта" уже начинала пилотный проект по установке почтоматов. Тогда почтоматы появились в некоторых отделения, но добровольно воспользоваться услугой было нельзя – ее планировать предлагать только некоторым клиентам. После начала большой войны эксперимент, вероятно, свернули.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в "Укрпочте" заявляли об обновлении стандартов упаковки отправлений. В частности, обрабатываемые посылки на автоматизированных линиях должны быть упакованы в прочные коробки или специальные полиэтиленовые пакеты, соответствующие размерам отправлений.

Кроме того, с 1 января 2025 года "Укрпочта" перешла на тарификацию посылок исключительно по объему. Новая система включает восемь тарифных градаций.

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