"Укрпочта" начала писать конфиденциальные данные клиентов в чеках: в НБУ объявили проверку

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" изменил формат розничных чеков на оплату коммунальных и других услуг – компания начала указывать имя плательщика, номер его платежной карты и налоговый номер. Там это назвали требованием Национального банка Украины (НБУ), но в регуляторе это опровергли и объявили о начале проверки "Укрпочты".

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OBOZ.UA разобрался в новом повороте конфликта между двумя структурами, который может поставить под угрозу конфиденциальность граждан.

Почему на квитанциях будут раскрывать данные

В "Укрпочте" предупредили, что с 1 августа при проведении платежных операций на бумажных квитанциях начали печатать дополнительные персональные данные в виде РНОКПП и полного номера банковской карты плательщика. Мол, такие требования установил Национальный банк Украины для всех поставщиков платежных услуг.

Несмотря на то, что в компании не поддерживают такую меру, ее генеральный директор Игорь Смилянский предупредил, что почта будет соблюдать новые требования. В то же время он назвал их противоречащими международным стандартам и создающими риски для конфиденциальности граждан.

"Мы категорически не согласны с новыми требованиями, но в соответствии с законом обязаны их выполнить", – подчеркнул он.

По словам Смилянского, у почты есть РНОКПП большинства налогоплательщиков (тех, кто получал "Зимнюю поддержку" или пенсию через "Укрпочту" либо обменивал старые лампы на энергосберегающие). Тех, кто этого не делал, просят один раз предоставить свой идентификационный номер.

Вместе с тем "Укрпочта""обратилась в Национальный банк Украины, Кабинет министров, Офис президента, уполномоченного Верховной Рады по правам человека с предложением пересмотреть этот подход и оставлять на бумажных квитанциях (платежных поручениях) только минимально необходимую информацию для оказания платежной услуги.

Реакция НБУ

В Национальном банке категорически опровергли заявления "Укрпочты" и обвинили компанию в искажённом толковании норм. Финансовый регулятор уверяет, что такое толкование не соответствует содержанию действующих нормативно-правовых актов.

Новые требования не вводились

В НБУ подчеркивают, что базовые правила оформления платежных документов действуют еще с 2022 года (закон "О платежных услугах" и Инструкция № 163). Кроме того, в марте 2026 года процедура была упрощена: при безналичной оплате коммунальных услуг указание ФИО и РНОКПП в квитанции не является обязательным, а при наличной оплате указывается только ФИО.

Причем такое требование касается не только "Укрпочты", но и всего платежного рынка (банков и небанковских учреждений). Все участники получили одинаковый 6-месячный переходный период для адаптации.

Бумажные квитанции не являются обязательными

Законодательство вообще не требует выдавать чек исключительно в бумажном виде. Этот документ о выполнении операции может предоставляться в электронной форме.

Маскировка номера платежной карты

Утверждение об обязанности печатать полный номер карты также является ошибочным. Согласно положению Нацбанка и международным стандартам безопасности (PCI DSS), эта информация должна указываться в замаскированном виде – часть цифр должна быть скрыта за символами.

"В связи с публичными заявлениями АО "Укрпочта" Национальный банк проверит практику оформления документов по платежным операциям этим поставщиком платежных услуг на предмет ее соответствия требованиям законодательства и нормативно-правовых актов Национального банка о защите прав потребителей платежных услуг", – предупредили в Нацбанке.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в июле Нацбанк признал Смилянского профессионально непригодным и дал "Укрпочте" 5 дней на увольнение своего руководителя. В регуляторе отметили, что из-за многочисленных нарушений в течение 2023-2026 годов НБУ неоднократно штрафовал "Укрпочту" и выносил официальные письменные предупреждения. Однако генеральный директор отказался выполнять предписание и остался на своей должности.