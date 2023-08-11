Украинцы смогут печатать почтовые марки дома: как и когда изменятся правила

В сентябре-октябре украинцы получат возможность печатать марки для писем на принтере дома или в офисе. Речь идет об электронных марках – они не наклеиваются на конверт, а пропечатываются прямо на нем в виде штрих- и QR-кодов.

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Об этом сообщил глава "Укрпочты" Игорь Смелянский. Он объяснил, что нововведение стало возможным после принятия законопроекта № 8176, который среди прочего отменяет НДС для электронных почтовых марок.

"До сих пор действовала совковая странная норма Налогового кодекса, согласно которой, когда вы покупали наши замечательные художественные бумажные марки, они не подлежали НДС, а когда та же марка наносилась электронным путем, то НДС должно было уплачиваться. Теперь все марки равны в правах", – отметил Смелянский.

Так, благодаря этому осенью-2023 "Укрпочта" введет возможность для своих клиентов самостоятельно печатать электронные марки на конвертах, а потом быстро отправлять письма в отделениях. "Сначала регистрируемые, а затем и все остальные. Так что очередей станет меньше", – считает Смелянский.

При этом от уточнил, что бумажные марки-наклейки не исчезнут. "Не беспокойтесь, наши лучшие художественные бумажные марки остаются и совсем скоро вы тоже о них услышите", – отметил глава "Укрпочты".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укрпочта" пересмотрела стоимость отправлений, а также изменила графики работы отделений. Теперь стоимость доставки отправлений "Укрпочта Экспресс" выросла в среднем на 10 грн для пересылки в пределах одной области и на 8 грн для пересылки в пределах страны.

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