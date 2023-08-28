"Новая почта" за потерянную посылку заплатила десятки тысяч штрафа: клиент выиграл громкий суд

Клиент "Новой почты" подал иски против компании из-за того, что она потеряла его посылку. В результате почтовый оператор не только еще до решения суда возместил стоимость посылки, но и заплатил 23 тыс. грн штрафа и 3 тыс. грн морального ущерба.

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Об этом говорится в решении Голосеевского районного суда Киева по делу 944/1341/21. Клиент из Львовской области отправлял телевизоры на общую сумму в 1,2 млн грн. Однако после отправки отказалось, что товар пропал. Его не было не в пункте отправки, не в пункте получения.

Тогда клиент обратился в суд. Новая почта согласилась бесплатно возместить стоимость товара в 1,2 млн грн. Однако в иске клиент также потребовал возместить 24,23% штрафа (такой размер предусмотрен в публичном договоре с "Новой почтой") и 100 тыс. грн морального ущерба.

"По словам работников отделения ООО "Новая Почта" №1 в г. Новояворовске, Львовской области по указанным ТТН не числится груз и отсутствует в отделении получателя. Следовательно, ответчик обязан вернуть истцу сумму объявленной стоимости товара, а именно 1 228 000 грн", – говорится в материалах дела.

В результате Голосеевский районный суд принял решение взыскать с клиента 23 тыс. грн штрафа и 3 тыс. морального ущерба.

"Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Новая почта" в пользу истца сумму штрафа в размере 23018 (двадцать три тысячи восемнадцать) грн. 50 коп. и моральный вред на сумму 3000 (три тысячи) грн", – говорится в решении суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае "Новая почта" частично возобновила отправку продуктов питания в страны ЕС. Однако пересылать можно не любую еду.

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