"Укрпочта" изменила стоимость отправки посылок: кого касается
Национальный почтовый оператор Украины "Укрпочта" заключил соглашение с почтой Англии (Royal Mail), что позволит украинцам экономить 15% на доставке небольших отправлений в Соединенное Королевство.
Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский. Он пояснил, что скидка действует при выборе услуги "Мелкий пакет PRIME". Стоимость доставки по этому тарифу зависит от веса посылки:
- до 250 г – от 285 грн;
- 250-500 г – от 552 грн;
- 500-1000 г – от 776 грн;
- 1000-2000 г – от 1100 грн.
Смелянский отметил, что отправка посылок в Великобританию проходит ежедневно из Киева. Доставщиком выступает международная логистическая компания DHL, позволяющая доставить посылку в дверь получателя в срок от 4 дней.
"В пиковый месяц (декабрь 2024 года) 95%+ отправлений было доставлено Укрпочтой из Royal Mail к адресатам менее чем за 10 дней. И доставлено не в одно отделение, в которое еще нужно доехать на недешевом лондонском такси, а до 11 684 отделений Royal Mail по всей стране", – добавил гендиректор "Укрпочты".
Также Смелянский анонсировал "хорошие новости" по посылкам, направляемым за границу авиапочтой вместе с сервисом DHL Global Match. А колеблющимся стоит ли начинать продавать за границу, он предлагает присоединиться к бесплатным курсам от "Укрпочты" на базе E-Export School.
"Кто знает, возможно, следующей звездой Amazon будете именно вы! А мы с нашей самой крутой международной командой "Укрпочты" будем болеть за вас", - заверил Игорь Смелянский.
В прошлом году "Укрпочта" тоже снизила стоимость доставки некоторых посылок. Меморандум о сотрудничестве с Министерством иностранных дел позволил сократить плату за пересылку документов (прежде всего, загранпаспортов) с 70-100 долларов до 6 долларов. Кроме того, доставку документе 7-10 дней по Европе и 10-14 дней в США, Канаде и т.д.
Как сообщал OBOZ.UA, 28 января Кабинет министров передал акции "Первого инвестиционного банка" в Мининфраструктуру с последующей передачей "Укрпочте". Как объясняли премьер-министр Денис Шмигаль и глава "Укрпочты" Игорь Смилянский, такое решение должно привести к созданию в Украине первого почтового банка. Впрочем, в Национальном банке предупредили, что "Укрпочта" не сможет создать почтовый банк на базе PINbank, пока не получит соответствующее разрешение НБУ, а сколько времени займет этот процесс, пока неизвестно.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!