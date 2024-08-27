Украинцам установили лимит на перевод денег с карты на карту: какое ограничение ввел НБУ

Национальный банк (НБУ) установил лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" (также известные как P2P, C2С). Новые правила заработают с 1 октября.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: мера будет временной – ее действие продлиться всего 6 месяцев.

Кроме того, подчеркивается, лимит действует только на сумму исходящих переводов по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц. Кроме того, лимит не применяется к:

счетам волонтеров, отвечающих определенным критериям;

счетам лиц, ежемесячные доходы которых по подтвержденным источникам превышают сумму установленного ограничения.

Также лимит не будет применяться при переводе средств между собственными счетами клиента, открытых в одном банке, и к переводам юридических лиц. Кроме того, отмечается, сделки по реквизитам IBAN не будут ограничиваться.

"С 1 октября 2024 года Национальный банк временно, на полгода, устанавливает лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" (также известны как P2P, C2С)", – говорится в сообщении.

В то же время, в регуляторе заверили: большинство украинцев не ощутят введения лимита. Ведь, по его данным, "98% банковских клиентов осуществляют ежемесячно переводы, не превышающие указанную сумму".

Зачем НБУ вводит лимит в 150 тыс. грн на месяц

В целом же, рассказали в Нацбанке, введенный лимит должен помочь минимизировать использование платежной инфраструктуры в противоправной деятельности. В частности, с использованием счетов "дропов", являющихся распространенным механизмом функционирования теневой экономики.

"Анализ НБУ свидетельствует, что через карты "дропов" (людей, отдающих в пользование третьим лицам свои счета), может проходить около 200 млрд грн в год. Теневой бизнес ищет для себя новые пути проведения денежных платежей, и это требует быстрого реагирования, поэтому НБУ вводит лимит как временное антикризисное решение", – сообщили в НБУ.

При этом там подчеркнули: введенный период ограничения сроком на 6 месяцев будет использован для выработки совместных решений, направленных на решение этой проблемы. Что, уверяется, должно позволить в дальнейшем "отказаться от введенных лимитов".

Ограничения не повлияют на сборы волонтеров

Также в Нацбанке утверждают, что лимит не повлияет на деятельность волонтеров – и те не утратят возможность собирать средства. Ведь лимиты не будут действовать:

при пополнении счетов физических лиц, занимающихся волонтерской деятельностью и идентифицированных банками/предоставителями платежных услуг в качестве волонтеров;

при переводе средств со счетов физических лиц, занимающихся волонтерской деятельностью и идентифицированных банками / предоставлятелями платежных услуг в качестве волонтеров.

"Постановление определяет пять критериев принадлежности к волонтерской деятельности. Для того чтобы предоставлятели платежных услуг идентифицировали физическое лицо, которое планирует заниматься волонтерской деятельностью, как волонтера, оно должно соответствовать по меньшей мере двум критериям из пяти", – пояснили в Нацбанке.

К самим жекритериям для волонтеров, отметим, относится регистрация в качестве, собственно, волонтера. А также:

Проведение волонтерского собрания как типичная деятельность по счетам.

Письмо от государственного органа, воинской части или благотворительного фонда о сотрудничестве.

Предоставление информации о суммах, сроках, целях сбора и использовании средств.

Подтверждение волонтерской деятельности через открытые источники (социальные сети, Интернет).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же украинские банки ограничили проведение транзакций с MMC-кодом (кодом категории бизнеса) "Азартные игры" за счет карточного "кредитного лимита". Что, признают в самом банковском секторе, можно считать частью глобальной стратегии борьбы с черными p2p-переводами, предусматривающей внедрение лимитов на осуществление транзакций по количеству операций и суммам (до 100 тыс. грн в месяц).

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