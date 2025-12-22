"Укрпочта" изменила график работы: когда нельзя будет отправить письма и посылки

В Сочельник и на Рождество "Укрпочта" будет работать по обычному графику. А вот 31 декабря и 1 января – по особенному, несмотря на то, что это будние дни.

Об этом рассказал гендиректор компании Игорь Смелянский. Он отметил: причиной такого измения графикоа является празднование Нового года.

Как будет работать "Укрпочта" в праздничные дни\

24 и 25 декабря.

"Укрпочта" и ее отделения работают по обычному графику.

31 декабря.

Короткий день.

1 января.

Выходной.

2 января, как всегда.

"Укрпочта" работает по обычному графику.

Важные напоминания от "Укрпочты"

Вместе с тем, отметил Смелянский, текущая неделя станет последней, когда украинцы могут оформить филателистическую подписку "Укрпочты" на 2026 год. Это, объяснил он, даст возможность "получать эксклюзивные выпуски" такой продукции.

Кроме того, 24 декабря является последним днем приема заявок по программе "Зимняя поддержка", в рамках которой украинцы могут получить от государства выплату в 1 000 грн (т.н. "тысяча Зеленского"). Впрочем, напомним, согласно условиям программы, оплатить этими деньгами можно только четко определенные категории товаров и услуг:

лекарства и медицинские товары;

книги, пресса, печатная продукция;

продукты питания украинского производства (кроме подакцизных);

благотворительные взносы и донаты на армию;

почтовые и коммунальные услуги.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Укрпочта" снизила тарифы на мелкие международные пакеты еще в 24 страны. Это позволяет украинским предпринимателям экономить до 25% на отправлениях.

