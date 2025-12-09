"Укрпочта" переписала тарифы на международные отправления: сколько теперь будут платить украинцы
"Укрпочта" снизила тарифы на мелкие международные пакеты еще в 24 страны, что позволяет украинским предпринимателям экономить до 25% на отправлениях. Услуга "Мелкий пакет PRIME" теперь охватывает 109 стран и обеспечивает быструю доставку прямо в почтовый ящик получателя.
Об этом сообщает "Укрпочта". Компания отмечает, что расширила географию услуги "Мелкий пакет PRIME" еще на 24 страны мира.
Теперь украинские предприниматели могут отправлять небольшие пакеты весом до 2 кг по новым направлениям дешевле, отмечается, что экономия на каждом отправлении может составлять до 25%. Новые направления включают не только США, Канаду, Германию и Австралию, но и Ватикан, Албанию, Алжир, Андорру, Армению, Гренландию, Монако, Черногорию и другие страны.
Таким образом, услуга охватывает уже 109 стран мира, что делает ее удобной для украинских экспортеров, которые продают украшения, аксессуары, брендированный мерч и другие товары небольшого объема. Как объясняют в компании, ранее отправка посылки до 100 г весом стоила около $7,26 за рекомендованный мелкий пакет. Теперь с PRIME такую же посылку можно отправить за $5,5, что позволяет сэкономить от 11 до 25% на каждом отправлении.
По словам представителей "Укрпочты", расширение географии и снижение тарифов происходит благодаря оптимизации логистики и открытию новых маршрутов. Сейчас более 90% небольших пакетов в США и ключевые страны Европы прибывают в пределах 7-14 дней. Важно, что услуга "Мелкий пакет PRIME" предусматривает доставку непосредственно в почтовый ящик получателя.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине фиксируют новую волну мошеннических рассылок, замаскированных под официальные сообщения от почтовых операторов, преимущественно "Укрпочты" и "Новой почты". Злоумышленники присылают SMS или сообщения в мессенджерах с просьбой "подтвердить адрес" или "обновить данные для доставки посылки".
