"Укрпочта" еще не выполнила все требования, чтобы стать банком: чего не хватает

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" не сможет создать почтовый банк на базе PINbank ("Первый инвестиционный банк", ПИБ), пока не получит разрешение Национального банка Украины (НБУ). Сколько времени займет этот процесс, пока не известно.

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Об этом сообщили в самом Нацбанке в ответ на запрос СМИ. "В соответствии с Законом Украины "О банках и банковской деятельности", приобретение существенного участия юридическим или физическим лицом в банке предусматривает соблюдение лицензионных процедур, введенных Национальным банком", – говорится в сообщении.

В частности, сама "Укрпочта" должна будет официально уведомить НБУ о своих планах и подать полный пакет документов для согласования приобретения существенного участия. В то же время передача акций PINbank от Фонда госимущества в Министерство развития громад и территорий в согласовании от регулятора не нуждалась.

Кроме этого в НБУ подчеркнули, что любое увеличение доли государства в банковском секторе потребует согласования регулятором. "Согласно требованиям совместной с МВФ программы и в соответствии с положениями Меморандума об экономической и финансовой политике, любой будущий переход права собственности на банк, в том числе после национализации во время военного положения, должен происходить только с учетом закона "О банках" и после официального уведомления, рассмотрения и одобрения этого процесса Национальным банком", – говорится в ответе НБУ.

При этом гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский отмечал, что доля государства в банковском секторе не увеличится, так как бывший PINbank, ранее принадлежавший Евгению Гинеру, уже был национализирован. Кроме того, решение, по его словам, сэкономит государству более 5 млрд грн в течение 3-5 лет, так как финансирование из бюджета не потребуется.

Также Смилянский уверял, что работа "Укрпочты" как банка может начаться уже в ближайшее время. "Мы планируем сделать услуги доступными в ближайшие 4-6 месяцев, но на всякий случай говорим "год", – прогнозировал глава госкомпании.

В НБУ также напомнили, что в Украине планировалось создать новый тип финучреждений, который как раз соответствовал концепции почтового банка. Речь идет о законопроекте о финансовой инклюзии, который бы позволил крупным ритейл-сетм и почтовым операторам получать ограниченные банковские лицензии и предоставлять соответствующие услуги. Однако этот проект закона осенью 2024 года не набрал достаточного количества голосов в Верховной Раде и был отправлен на доработку.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 января Кабинет министров передал акции "Первого инвестиционного банка" в Мининфраструктуры с последующей передачей "Укрпочте". Как объясняли премьер-министр Денис Шмыгаль и глава "Укрпочты" Игорь Смилянский, такое решение должно привести к созданию в Украине первого почтового банка.

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