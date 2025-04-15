'Укрнафта' внедрила машинное обучение в нефтегазодобычу в Украине

"Укрнафта" использовала собственные данные для разработки инновационных решений на основе искусственного интеллекта. Предприятие активно внедряет машинное обучение в украинскую нефтегазодобычу.

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Компания десятки лет собирала и аккумулировала данные об украинских недрах. Эти огромные массивы данных отражают опыт тысяч людей – истории проб, неудач, успехов, новаторских решений и приобретенных знаний.

Сейчас "Укрнафта" использует модели компьютерных нейронных сетей, чтобы облегчить обработку больших массивов данных, автоматизировать рутинную работу и оптимизировать решение комплексных геологотехнических задач.

Для усиления направления развития технологий искусственного интеллекта и системного подхода к разработке и внедрению лучших мировых инновационных практик в НИПИ создано Управление инновационных технологий.

В частности, уже разработаны три инновационных решения:

– определение коэффициентов проницаемости горных пород;

– автоматическая увязка кривых геофизических исследований скважин;

– распознавание геофизических кривых на отсканированных материалах для их дальнейшей оцифровки.

Чтобы научить модели, специалисты использовали накопленные в компании результаты исследования кернового материала; комплексы исследований по 575 скважинам; отсканированные материалы геофизического каротажа с 1953 по 2018 год по разным месторождениям компании.

Разработки базируются на концепциях и подходах, применяемых ведущими мировыми нефтяными и нефтесервисными компаниями. Специалисты изучают многочисленные научные исследования и адаптируют разработку международных отраслевых лидеров для производственных нужд предприятия.

Такой подход позволяет интегрировать самые современные технологии в бизнес-процессы компании.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины.

Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 544 заправки (461 собственную и 83 в управлении) на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5. В управлении государственной компании находятся также АЗК сети Glusco.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Снаб". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 2,5 млрд грн.