UKRNAFTA собрала 5 млн грн на НРК для Третьего армейского корпуса

Крупнейшая сеть АЗС Украины UKRNAFTA уже собрала 5 миллионов гривен на закупку наземных роботизированных комплексов для Третьего армейского корпуса.

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Благотворительный сбор продолжается. Общая цель – 22 млн грн на наземные дроны, которые эвакуируют раненых, доставляют боекомплект и провиант, дистанционно поражают противника и помогают спасать жизни людей.

Приглашаем всех присоединиться:

• посетить АЗК UKRNAFTA;

• заправиться топливом А-95 ENERGY;

• выпить горячий напиток;

• попробовать хот-дог, бургер или пончик.

Гривна с каждого литра А-95 ENERGY, горячего напитка, хот-дога, бургера и пончика направляется в НРК для знаменитой "Тройки".

Также можно приобрести специальные наклейки и автомобильные визитки – 100% от их стоимости идет на сбор средств.

Спасибо всем, каждому и каждой, кто поддерживает наших защитников!

Узнать больше о сборе средств и его условиях можно на специальном сайте кампании по адресу: https://ab3.ukrnafta.com/.

Справка:

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Осуществляет добычу нефти и природного газа, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗС, насчитывающей 663 заправки на всей территории Украины, и реализует качественное топливо Евро-5.

Под управлением государственной компании находятся также АЗС сети Glusco. В 2025 году "Укрнафта" завершила сделку с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКартка", которые реализуются юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 3 млрд грн.