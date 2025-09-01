Ukrnafta развивает мультиканальность сервисов и наращивает нетопливные продажи

Сеть автозаправочных комплексов UKRNAFTA продолжает развивать мультиканальность клиентских сервисов и наращивает показатели.

"Сейчас государственная сеть входит в ТОП-3 сетей Украины по проливам, – отметил исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрнафта" Юрий Ткачук. – Продолжается модернизация: открываются современные мини-маркеты, расширяется ассортимент, обновляется оборудование. Спасибо команде UKRNAFTA за стабильное развитие, что обеспечивает лучший современный опыт для наших клиентов".

Нетопливные продажи в первом полугодии 2025 года выросли почти на 75% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. По группам товаров: горячие и холодные напитки +100%, хотдоги +50%, омыватели собственной марки UKRNAFTA +80%, оригинальный AdBlue +35%.

Карточками и талонами UKRNAFTA уже пользуется более 8,3 тыс. клиентов. Всего с 2023 года, когда появилась собственная B2B программа компании, эмитировано 170 тыс.карт, которыми можно воспользоваться на 1503 АЗК, как наших, так и партнерских.

Разработанное и запущенное в конце 2023 года приложение UKRNAFTA сейчас имеет 1,5 млн активных пользователей и находится в топ PlayMarket и AppStore. Ежедневно его устанавливают 3-4 тыс. человек.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 545 заправок (461 собственная и 84 в управлении) на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5. Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco. С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карточки "NAFTAКартка", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 2,5 млрд грн.