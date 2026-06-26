"Укрнафта" получит от ЕБРР грант в размере 44,6 млн евро на развитие распределенной генерации

АО "Укрнафта" подписало грантовое соглашение с Европейским банком реконструкции и развития в рамках Конференции по вопросам восстановления Украины (Ukraine Recovery Conference 2026).

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Соглашение предусматривает предоставление компании грантового финансирования в размере 44,6 млн евро через Специальный фонд ЕБРР для реагирования на кризисные ситуации.

Грант будет направлен на реализацию проекта "Поддержка крайне необходимой распределенной генерации АО "Укрнафта" и использован для закупки и установки газопоршневых установок на производственных площадках компании.

Общая электрическая мощность новых объектов составит около 62 МВт.

Грантовое финансирование дополняет льготный кредит ЕБРР на сумму 80 млн евро, который ранее был привлечен для реализации проекта развития распределенной генерации.

"Развитие распределенной генерации является одним из ключевых приоритетов Группы "Нафтогаз" в направлении укрепления энергетической устойчивости Украины. Благодарен ЕБРР за последовательную поддержку и партнерство. Это финансирование позволит ускорить реализацию критически важных энергетических проектов и повысить надежность энергоснабжения в условиях продолжающейся российской агрессии", – отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

"Для добывающей компании электроэнергия – это одно из базовых условий непрерывной работы производственных объектов, – отметил председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура. – В условиях постоянных атак на энергетическую инфраструктуру собственная генерация позволяет поддерживать добычу, обеспечивать стабильность производственных процессов и снижать зависимость от внешних факторов. Новые мощности повысят устойчивость наших активов и одновременно укрепят надежность энергосистемы Украины".

Проект является частью долгосрочной программы развития энергетической инфраструктуры компании и предусматривает внедрение современных высокоэффективных решений в сфере генерации.

"Это соглашение является подтверждением того, что международные финансовые институты готовы поддерживать украинские государственные компании, демонстрирующие высокие стандарты корпоративного управления, прозрачности и ответственного управления. Для "Укрнафты" это также важный шаг в развитии долгосрочного партнерства с ЕБРР и международным финансовым сообществом. Я благодарен ЕБРР, а также правительствам Норвегии и Нидерландов за поддержку проектов, которые укрепляют энергетическую устойчивость Украины и способствуют её будущему восстановлению", – отметил председатель Наблюдательного совета "Укрнафты" Тимоти Додсон.

Реализация проекта позволит одновременно укрепить устойчивость производственных объектов "Укрнафты" и создать дополнительный резерв мощности для украинской энергосистемы.

Справка:

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Осуществляет добычу нефти и природного газа, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗС, насчитывающей 663 заправки на всей территории Украины, и реализует качественное топливо Евро-5.

Под управлением государственной компании находятся также АЗС сети Glusco. В 2025 году "Укрнафта" завершила сделку с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКартка", которые реализуются юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 3 млрд грн.