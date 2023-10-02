Украли 10 млн на строительстве школы: на Прикарпатье экс-чиновнику и застройщику сообщили о подозрении

Во время строительства школы в селе Чукаловка в Ивано-Франковской области разоблачили коррупцию на 10 млн грн. В завладении средствами подозревают экс-директора обласного управления капитального строительства и руководителя местного застройщика "Украгробуд-Инвест".

Как заявили в НАБУ и САП, фигурантам дела сообщили о подозрении 27 сентября. Мера пресечения должна быть избрана судом.

Следствие установило, что в 2021 году управления капитального строительства в Ивано-Франковской области провело конкурс на строительство школы. По итогам тендера на Prozorro был подписан договор с частной компанией "Украгробуд-Инвест" на 45,6 млн грн. По данным Youcontrol, руководителем и бенефициаром этой компании является Андрей Джус.

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Однако управление капстроительства прекратило свое существование в 2022 году. После этого строительный объект (школу) передали в Ивано-Франковский горсовет. Чиновники проверили документацию и выяснили, что компания "Украгробуд-Инвест" может быть связана с экс-главой управления.

На тот момент на счета фирмы уже было переведено 33,6 млн грн, хотя строительство школы было завершено только на половину. В документах при этом был указан значительно больший объем выполненных работ.

В материалах следствия говорится, что чиновник из управления капстроительства подделал часть актов выполненных работ. В итоге компания получила лишние 10 млн грн, и эти средства директор фирмы успел вывести со счетов предприятия через другие подконтрольные компании.

По данным журналистов, недостроенная школа в Чукаловке уже начала разрушаться. Возведение здания фактически началось еще в 1992 году, с 2021 года школа попала в госпрограмму "Большое строительство". Но из-за коррупционного скандала работы были остановлены, и здание так и не достроили и не приняли в эксплуатацию.

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