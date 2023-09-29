В смете отстройки моста в Изюме нашли бетон с дорогой доставкой: заказчик проводит внеплановый аудит

Для восстановления моста в Изюме Харьковской области используют бетон с дорогостоящей доставкой. Общая стоимость работ составляет 636 млн грн. В настоящее время заказчик проводит внеплановый аудит.

Об этом говорится в расследовании издания "Наші гроші". Там обнародовали анализ данных Prozorro о возможном завышении стоимости поставок бетона для реконструкции моста.

Глава Госагентства восстановления Мустафа Найем заявил, что это может быть либо ошибкой, либо злоупотреблением.

"Три дня назад издание Nashi Groshi обнародовало анализ данных Prozorro о возможном завышении стоимости поставок бетона для реконструкции моста в городе Изюм. В связи с возможной ошибкой или злоупотреблением мы с руководством Харьковской службы восстановления приняли решение провести внеплановый аудит сметы для установления рыночной стоимости услуг в рамках контракта. Мы все еще ждем результата аудита, но на данный момент уже установлено, что цена на бетон в официальной смете действительно превышает цену, предоставленную подрядчику по результату анализа рынка. Сейчас проверка и сравнение смет и рыночных цен продолжается", – написал он .

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Найем заверил, что в случае, если результаты проверки установят факт завышения цены на стройматериалы, Служба восстановления в Харьковской области примет соответствующие меры и перечислит цены на доставку бетона для восстановления моста в Изюме.

Как известно, в сентябре 2022 года ВСУ освободили Изюм. Тогда был взорван автомобильный мост на км 626+260 трассы М-03 Киев – Харьков – Довжанский через реку Северский Донец. Дорожники быстро свели переправу рядом с взорванной и открыли движение в ноябре.

А в декабре 2022 года "Техно-Строй-Центр" заказали реконструкцию моста за 656 млн грн. Однако тогда Служба не обнародовала сметную документацию, потому что подряд включал проектирование.

"В июле 2023 года в "Прозорро" было опубликовано дополнительное соглашение о снижении цены работ с 656 до 636 млн грн. В нем была обнародована жесткая договорная цена со стоимостью строительных работ. По данным портала ".007", только после этого в августе" Техно-строй-центр" получил аванс 125 млн грн на этот мост. В договорной цене указаны поставки бетона по ценам, значительно выше рыночных в Харьковской области. Следовательно даже с учетом доставки и зимних добавок цены бетона выглядят завышенными вдвое", – пишет издание.

Начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры Харьковщины Андрей Алексеев заявил, что бетон для строительства моста везут в 117 километрах с завода "Эталон". Так он объяснил высокую цену бетону.

"Расстояние Харьков (Эталон) – Изюм фактически составляет 117,2 км, что значительно превышает расстояние, заложенное при расчете инвесторской сметной документации. Если посчитать стоимость доставки по провозной плате на 1 марта 2023 года на фактическое расстояние, то транспортная составляющая будет составлять 4066,16 грн за кубический метр", – сказал Алексеев.

Однако на "Эталоне" сообщили, что стоимость доставки бетона составляет 1650 гривен за кубометр на 100 километров. То есть доставка на расстояние 117 км составит 1930 гривен.

Кроме того, в "ГосдорНИИ" предоставили свой комментарий, который подтверждает завышенную стоимость доставки.

"Согласно п. 4.12.1 "Методики определения стоимости дорожных работ и услуг по определению стоимости нового строительства, реконструкции, ремонтов и эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего пользования" расходы на транспортировку материальных ресурсов исчисляются по усредненным показателям стоимости транспортных расходов на 1 т соответствующего дорожно-строительного груза по среднему расстоянию перевозок Согласно усредненным показателям транспортных расходов на перевозку строительных грузов автомобильным транспортом по состоянию на 01.03.2023 г. (приведенных в сборнике Ценообразование в строительстве № 3'2023) стоимость перевозки бетонных смесей на 80 км спецтранспортом составляет – 996,62 грн/т без НДС. Плотность бетонной смеси составляет 2,4 т/м³. Отсюда стоимость перевозки 1 м³ на 80 км составляет – 2391,89 грн/м³ без НДС, которая была учтена при расчете инвесторской сметной документации. Что равно 2870,27 грн/м³ по НДС", – заявили в "ГосждНИИ".

Как сообщал OBOZREVATEL, после освобождения защитниками Украины Изюма в Харьковской области там обнаружили более 400 могил погибших – мирных жителей и военных. Всех этих людей российские захватчики поначалу не разрешали хоронить, уверяя, что сами этим будут заниматься.

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