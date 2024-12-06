Украину завалят импортным сыром: сколько будет стоить килограмм на Новый год
Украинские производители сыра могут резко увеличить стоимость своей продукции – килограмм качественного сыра на зимние праздники будет стоить до 400 грн. Учитывая это, торговые сети рассматривают возможность значительно увеличить импорт зарубежных сыров, стоимость которых значительно ниже.
Как сообщили в Инфагро, рост цен на сыр объясняется беспрестанным удорожанием сырого молока. Это привело к тому, что с 1 декабря крупнейшие сыропроизводители планируют увеличить цену на свою продукцию сразу на 10%.
В то же время крупные торговые сети заняли жесткую позицию и очень неохотно идут на уступки поставщикам. Поэтому сырзаводы вынуждены аккумулировать убытки, поскольку сырье уже подорожало более чем на 40%.
"Украинцы для праздничного стола вряд ли смогут приобрести нормальный сыр дешевле чем по 400 грн/кг. Но праздник есть праздник, сыр все равно будут покупать, просто "куски сыра" в корзинах потребителей будут мельче", – утверждают аналитики рынка.
Учитывая это, себестоимость импорта сыра европейских производителей уже значительно ниже себестоимости отечественной продукции. Поэтому перед праздниками значительная часть украинского рынка сыров отойдет поставщикам европейских сыров.
"Разница в цене с украинским "голландским" сыром настолько поразительна, что сети не могут этим не воспользоваться и завезут больше импортного товара", – прогнозируют эксперты.
Как известно, молоко-сырье составляет до 60% структуры производственных затрат молокоперерабатывающих предприятий. В целом из-за его дефицита в Украине существенно выросли цены на молочные продукты как по сравнению с предыдущим месяцем, так и с прошлым годом. Также на стоимость продукции влияют:
- инфляция: высокие темпы инфляции влияют на стоимость всех составляющих производства от кормов для скота до горючего для транспортировки;
- рост затрат на энергоресурсы: электроэнергия и топливо стали более дорогими, что влияет на все этапы производства и хранения молочных продуктов;
- сезонность: зимой производство молока традиционно уменьшается, что создает дополнительное давление на рынок.
Прогнозируется, что снижение спроса может способствовать определенной стабилизации цен в будущем. Однако это будет зависеть от того, насколько дефицит молока-сырья будет решен в ближайшее время.
Также OBOZ.UA сообщал, что в 2024 году Украине не удалось собрать запланированный объем урожая овощей, в частности, картофеля. Поэтому импорт этого овоща вырос на 90%, а с ним и цены для конечного потребителя. В то же время в отношении других овощей сложилась противоположная ситуация.
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