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Украину завалят импортным сыром: сколько будет стоить килограмм на Новый год

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
2 минуты
5,3 т.
Украинский сыр будет найти гораздо труднее – импортной продукции станет больше

Украинские производители сыра могут резко увеличить стоимость своей продукциикилограмм качественного сыра на зимние праздники будет стоить до 400 грн. Учитывая это, торговые сети рассматривают возможность значительно увеличить импорт зарубежных сыров, стоимость которых значительно ниже.

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Как сообщили в Инфагро, рост цен на сыр объясняется беспрестанным удорожанием сырого молока. Это привело к тому, что с 1 декабря крупнейшие сыропроизводители планируют увеличить цену на свою продукцию сразу на 10%.

В то же время крупные торговые сети заняли жесткую позицию и очень неохотно идут на уступки поставщикам. Поэтому сырзаводы вынуждены аккумулировать убытки, поскольку сырье уже подорожало более чем на 40%.

"Украинцы для праздничного стола вряд ли смогут приобрести нормальный сыр дешевле чем по 400 грн/кг. Но праздник есть праздник, сыр все равно будут покупать, просто "куски сыра" в корзинах потребителей будут мельче", – утверждают аналитики рынка.

Учитывая это, себестоимость импорта сыра европейских производителей уже значительно ниже себестоимости отечественной продукции. Поэтому перед праздниками значительная часть украинского рынка сыров отойдет поставщикам европейских сыров.

"Разница в цене с украинским "голландским" сыром настолько поразительна, что сети не могут этим не воспользоваться и завезут больше импортного товара", – прогнозируют эксперты.

Как известно, молоко-сырье составляет до 60% структуры производственных затрат молокоперерабатывающих предприятий. В целом из-за его дефицита в Украине существенно выросли цены на молочные продукты как по сравнению с предыдущим месяцем, так и с прошлым годом. Также на стоимость продукции влияют:

  • инфляция: высокие темпы инфляции влияют на стоимость всех составляющих производства от кормов для скота до горючего для транспортировки;
  • рост затрат на энергоресурсы: электроэнергия и топливо стали более дорогими, что влияет на все этапы производства и хранения молочных продуктов;
  • сезонность: зимой производство молока традиционно уменьшается, что создает дополнительное давление на рынок.

Прогнозируется, что снижение спроса может способствовать определенной стабилизации цен в будущем. Однако это будет зависеть от того, насколько дефицит молока-сырья будет решен в ближайшее время.

Также OBOZ.UA сообщал, что в 2024 году Украине не удалось собрать запланированный объем урожая овощей, в частности, картофеля. Поэтому импорт этого овоща вырос на 90%, а с ним и цены для конечного потребителя. В то же время в отношении других овощей сложилась противоположная ситуация.

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