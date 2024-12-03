В Украине стремительно выросли цены на ряд популярных продуктов: к чему готовиться украинцам

Цены на молочные продукты в Украине существенно выросли: молоко стоит в среднем 55,04 грн/кг ( +22% в год ), сметана – 156,79 грн/кг ( +24% ), а твердые сыры – до 523,34 грн /кг ( +19% ). Удорожание вызвано дефицитом молока-сырья и ростом производственных затрат, что сокращает потребление молочной продукции на внутреннем рынке.

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Об этом рассказал аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили. Цены на молочные продукты существенно выросли как по сравнению с предыдущим месяцем, так и с прошлым годом. Вот несколько примеров:

молоко пастеризованное (2,5% жирности):

средняя цена – 55,04 грн/кг (+8% в месяц, +22% в год);

дешевле всего – 36,55 грн/кг ("Каждый день");

дороже всего – 79,28 грн/кг (Organic Milk).

кефир (2,5% жирности):

средняя цена – 64,81 грн/кг (+4,6% в месяц, +23% в год);

самый дешевый – 40,54 грн/кг (в пленке);

самый дорогой – 116,75 грн/кг (бренд "Малыш").

сметана (15% жирности):

средняя цена – 156,79 грн/кг (+6,5% в месяц, +24% в год);

самая дешевая – 104,75 грн/кг ("Ашан");

самая дорогая – 215,43 грн/кг (Organic Milk).

сливочное масло (73% жирности):

средняя цена – 518,23 грн/кг (+4% в месяц, +30% в год);

дешевле всего – 384,50 грн/кг ("Ашан");

дороже всего – 630,00 грн/кг ("Вашковое поле").

твердые сыры (Голландский, Гауда, Маасдам):

цены варьируются от 289,00 грн/кг ("Кременецкие молочные изделия") до 972,67 грн/кг (импортный Маасдам).

подорожание составляет в среднем 5–20% в зависимости от вида творога.

Основным фактором является рост цен на молоко-сырье, которое составляет до 60% структуры производственных затрат молокоперерабатывающих предприятий. Кухалейшвили отмечает, что дефицит молока-сырья на внутреннем рынке и высокая стоимость логистики дополнительно подталкивают цены вверх. Другие причины:

инфляция: высокие темпы инфляции влияют на стоимость всех составляющих производства от кормов для скота до горючего для транспортировки;

высокие темпы инфляции влияют на стоимость всех составляющих производства от кормов для скота до горючего для транспортировки; рост затрат на энергоресурсы: электроэнергия и топливо стали более дорогими, что влияет на все этапы производства и хранения молочных продуктов;

электроэнергия и топливо стали более дорогими, что влияет на все этапы производства и хранения молочных продуктов; сезонность: зимой производство молока традиционно уменьшается, что создает дополнительное давление на рынок.

Из-за роста цен многие украинцы со средними и низкими доходами вынуждены сокращать потребление молочных продуктов или переходить на более дешевые бренды. Это, в свою очередь, оказывает влияние на производителей, снижающих объемы продукции для внутреннего рынка, концентрируясь на более прибыльных экспортных поставках.

Уменьшение спроса может способствовать определенной стабилизации цен в будущем. Однако это будет зависеть от того, насколько дефицит молока-сырья будет решен в ближайшее время.

Ожидается, что до конца года цены на молочные продукты могут оставаться высокими. Во второй половине декабря возможно незначительное снижение стоимости из-за сокращения спроса на внутреннем рынке. Однако в условиях продолжительных экономических вызовов украинскому рынку будет сложно вернуться к уровню цен в 2023 году.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2024 году Украине не удалось собрать запланированный объем урожая овощей, поэтому их импорт сильно вырос, равно как и цены для конечного потребителя. В то же время, в отношении других овощей сложилась противоположная ситуация.

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