В Украине переписали цены на популярный сезонный продукт: сколько стоит килограмм

В Украине продолжает снижаться стоимость черешни из местных хозяйств – при этом средняя цена на нее на оптовых площадках достигает 150 грн за килограмм. Главной причиной стали погодные условия и конкуренция – на рынок одновременно давят большие объемы импортной продукции и массовое поступление урожая от украинских садоводов.

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Об этом сообщает EastFruit. Отмечается, что, поскольку черешня относится к скоропортящимся продуктам, продавцы вынуждены оперативно пересматривать ценники в сторону снижения.

Почему обвалились цены на черешню

Помимо перенасыщения рынка из-за импорта, аналитики выделяют еще несколько внутренних факторов падения цен:

предложение превысило ожидания –, вопреки предварительным прогнозам садоводов, фактический объем местной ягоды на рынке оказался достаточно значительным;

вопреки предварительным прогнозам садоводов, фактический объем местной ягоды на рынке оказался достаточно значительным; вопросы качества – покупатели нередко выражают недовольство качественными характеристиками отечественной черешни, что дополнительно стимулирует падение спроса на более дорогую продукцию.

На этом фоне украинские садоводы не исключают, что ягода продолжит дешеветь. Сроки реализации черешни очень ограничены, поэтому производители будут стараться максимально быстро распродать имеющиеся объемы.

Динамика цен и текущая стоимость

Как отметил в эфире Украинского радио эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, цены на черешню в этом году существенно ниже, чем в прошлом. Он объяснил это тем, что в 2026-м апрельские заморозки наступили раньше, чем зацвели сады, поэтому урожай черешни получился хорошим. В результате оптовая цена на ягоду составляет 80-90 грн/кг, тогда как в прошлом году она стоила 115-160 грн/кг.

В то же время собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что за последние четыре дня стоимость черешни на одной из крупнейших оптовых площадок страны – киевском рынке "Столичный" – подешевела на 10 грн за 1 кг (-6,25%). Сейчас ее продают по 130-190 грн/кг, а средняя цена – 150 грн/кг.

Как уже сообщал OBOZ.UA, дешевый импорт из Евросоюза продолжает наполнять украинский рынок сыра. В прошлом месяце поставки подскочили на 25%, а в некоторых сегментах иностранная продукция уже занимает около 30% рынка – это вынуждает некоторых отечественных производителей сокращать производство.

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