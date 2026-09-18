Украину заваливают импортными фруктами: в чём причина и какова цена за килограмм

Украинские ритейлеры массово импортируют персики из-за рубежа, сознательно отказываясь от отечественной продукции. Это стало следствием небрежного подхода производителей в Украине – используя устаревшие сорта и экономя на обработке, они не могут предложить долго хранящиеся качественные фрукты. Сейчас же цены на персики в супермаркетах начинаются от 85 грн за килограмм.

Видео дня

Об этом Центру экономической стратегии заявил президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник. Он в целом охарактеризовал персики, а также сливы как сложные в выращивании культуры. Впрочем, дефицит собственного персика в Украине он называет сугубо рыночной проблемой.

"Производители персиков, например в Одесской области, выращивают сырье, но с розничной торговлей особо не работают. Сорта в основном старые, нележкие, где-то экономят на химикатах и вынуждены продавать этот персик за любые деньги, потому что иначе через три дня он испортится. Подход, если честно, довольно небрежный", – отмечает Баштанник.

Именно поэтому для ритейлеров импорт – более выгодный и безопасный вариант. Так, заказывая персики в Турции или Греции, они получают однородный, охлажденный, упакованный, официально реализованный товар, тогда как большинство украинских фермеров, по словам главы плодоовощной ассоциации, "хотят что-то продать по-заготовительному".

"Вот оно, замкнутый круг: производитель был бы рад инвестировать, но для этого нужны деньги, а чтобы их получить – нужно что-то продать, а продается это себе в убыток", – подчеркивает Тарас Баштанник.

Частично ситуацию может исправить вмешательство государства. Так, садоводам существенно помогают гранты.

Цены на персики в Украине

Собственный мониторинг цен от OBOZ.UA показал, что цены на персики варьируются в зависимости от места продажи. Так, по состоянию на 18 сентября цены на этот фрукт в крупных сетях супермаркетов варьируются от 84,95 до 119,9 грн/кг. В частности:

Varus – 94,90 грн/кг;

"Эко-маркет" – 119,90 грн/кг;

АТБ – 84,95 грн/кг;

"Сильпо" – 99,00 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в августе цена на украинскую голубику опустилась до самого низкого за сезон уровня – в розницу её продавали по цене от 135 грн за килограмм. Аналитики называют это аномалией, поскольку ценовое "дно" наступило несмотря на потери урожая, вызванные весенними заморозками.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!