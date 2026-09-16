Таких цен никто не ожидал: стоимость популярной ягоды в Украине назвали парадоксом

В августе цена на украинскую голубику опустилась до самого низкого за сезон уровня – в розничной продаже она стоила от 135 грн за килограмм. Аналитики называют это аномалией, поскольку ценовое "дно" случилось несмотря на потери урожая, вызванные весенними заморозками.

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Об этом говорится в августовском отчете ассоциации "Ягодоводство Украины" (АЯУ). По данным организации, Украина занимает первое место в Восточной Европе по площади насаждений голубики (6000 га), однако ее урожайность в три раза ниже среднемировой.

Цены на голубику в Украине в августе

У хозяйств ягоду закупали по цене 100–135 грн/кг ;

; в розничной торговле стоимость колебалась в пределах 135–240 грн/кг (медианный показатель – около 190 грн/кг);

(медианный показатель – около 190 грн/кг); К концу месяца цена несколько выросла – ориентировочно до 200 грн/кг.

"Примечательно, что дно наступило, несмотря на неурожай: в короткий пик сбора предложение концентрируется, а импорт отступает", – отмечают эксперты ассоциации.

Экспорт голубики и ситуация в отрасли

Несмотря на отсутствие новых крупных игроков из-за войны, производители голубики фиксируют рост урожайности с гектара по мере созревания молодых плантаций, сообщает Fresh Plaza.

"Полномасштабное вторжение не позволило новым "мега-игрокам" выйти на рынок, однако текущее состояние мы характеризуем как горизонтально стабильное с вертикальным ростом. Площади остаются неизменными, но урожайность с гектара растет по мере того, как более молодые плантации достигают полной зрелости", – отмечает заместитель по продажам одного из экспортеров голубики Александр Пукшин.

Отдельно эксперты отмечают существенные сдвиги в географии украинского экспорта и стабилизацию внутреннего производства. В частности, новым лидером стали Нидерланды, которые в 2025 году экспортировали 990 тонн украинской голубики (+34% по сравнению с предыдущим годом), сместив Польшу, удерживавшую первенство на протяжении последних 4–5 лет. Также ягоду импортировали:

Польша – 660 т;

Грузия – 610 т ( +45%);

+45%); Великобритания – 570 тонн (+45%).

В то же время в некоторые страны было зафиксировано сокращение поставок. В частности, Германия и Испания закупили соответственно на 20% и 10% меньше.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине существенно подорожали фасованные яйца. По данным Союза птицеводов, толчком к этому стала разрушенная логистика.

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