Украину завалили импортной молочкой: отечественная продукция под угрозой

Объемы импорта молочной продукции в Украину достигли рекорда за последние три года. Это происходит на фоне роста стоимости молочного сырья в течение всего второго полугодия 2024 года.

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Об этом сообщили в Союзе молочных предприятий Украины (СМПУ). В профильном объединении подсчитали, что с июня по декабрь цена на сырое молоко сорта экстра выросла почти на 45% и превысила 20 грн за 1 кг. В результате отечественная продукция резко подорожала и увеличился поток импортных товаров.

"В декабре объем импорта молочной продукции стал рекордным за последние три года, превысив 38,5 млн долларов, что вдвое больше, чем было в мае-июне. Особенно заметным был рост импорта сыров. Только по официальным оценкам, в декабре они были ввезены на сумму около 32 млн долларов - это на 43% больше, чем в декабре 2023 года", - констатируют в СМПУ.

Также наблюдается стремительное снижение объемов экспорта молочных продуктов – с 20 млн. долларов в июне-ноябре до 16 млн. долларов в декабре. В результате за последний месяц года в Украину импортировали в 2,4 раза больше молочки, чем было продано за границу, что стало рекордным показателем с начала полномасштабной войны в Украине.

Кроме того, это сказалось и на конкурентоспособности украинских производителей молочной продукции – она существенно снизилась. Особенно это задело отечественных производителей сыров.

"Очевидно, что из-за существующего сейчас уровня цен на молоко-сырье, отечественные производители молокопродуктов теряют конкурентоспособность как на внешнем, так и на внутреннем рынках . Единственным выходом из данной ситуации является увеличение предложения молока-сырья, что возможно только за счет реализации действенных мер государственного стимулирования инвестиционной активности в секторе молочного скотоводства в Украине", – резюмируют в Союзе молочных предприятий.

Вместе с тем, аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили прогнозирует стабилизацию цены на молоко-сырье в Украине из-за сокращения объемов экспорта биржевых товаров на мировом рынке молока. Из-за сезонного затишья в рождественский и новогодний период на внутреннем рынке возник избыток молока-сырья, а также сократился спрос со стороны молокоперерабатывающих предприятий. Поэтому в краткосрочной перспективе закупочные цены могут снизиться.

Также предложение молока-сырья на рынке Украины увеличилось из-за снижения покупательной способности украинцев с доходами ниже среднего. Из-за общего роста цен на продукты питания они начали отказывать себе в молочных продуктах и стали больше покупать более дешевую альтернативу сливочному маслу – спреды.

Кроме того, OBOZ.UA сообщал, что в течение следующих нескольких месяцев цены на украинские овощи возрастут около 15%. Высокая стоимость продукции в прошлом сезоне объясняется неурожайностью, кроме того, себестоимость выращивания тепличных овощей тоже очень дорогая.

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