Украинцы все реже покупают авто на дизеле: какие модели все еще популярны

В апреле автопарк Украины пополнился 6,2 тыс. дизельных авто, что на 10% меньше, чем в прошлом году, при этом доля новых дизельных авто осталась на уровне 24% продаж. Самыми популярными дизельными моделями стали RENAULT Duster, BMW X3 и TOYOTA Land Cruiser Prado.

Об этом сообщил Укравтопром. В частности, из 6,2 тыс. дизельных авто 1,4 тыс. составляли новые автомобили, что на 10% больше по сравнению с предыдущим годом, тогда как 4,8 тыс. были подержанными авто, ввезенными из-за рубежа, что на 14% меньше по сравнению с прошлым годом.

Как отмечают в Укравтопроме, доля дизельных автомобилей на рынке новых легковых автомобилей осталась на уровне 24%, что соответствует показателям апреля 2023 года. В то же время среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин также составила 24%, что на 12 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году. На рынке новых дизельных автомобилей в апреле лидерами стали следующие модели:

Renault Duster – 372 единицы;

– 372 единицы; BMW X3 – 128 единиц;

Toyota Land Cruiser Prado – 125 единиц;

– 125 единиц; Volkswagen Touareg – 111 единиц;

– 111 единиц; BMW X4 – 71 единица.

Среди подержанных дизельных автомобилей, импортируемых из-за границы, наибольшим спросом пользовались определенные модели. А именно:

Renault Megane – 485 единиц;

– 485 единиц; Skoda Octavia – 343 единицы;

– 343 единицы; Volkswagen Passat – 324 единицы;

– 324 единицы; Nissan Qashqai – 297 единиц;

– 297 единиц; Volkswagen Golf – 169 единиц.

Тенденции на рынке бензиновых автомобилей

Несмотря на популярность дизельных автомобилей, автомобили с бензиновыми двигателями остаются самыми популярными среди украинцев. В апреле 2024 года автопарк Украины пополнился более 2,6 тыс. новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания (ДВС), что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидером рынка новых бензиновых авто в апреле стал кроссовер Mazda CX-5, получивший наибольшее количество регистраций среди новых легковушек с бензиновыми ДВС. В топ-5 моделей новых легковушек с бензиновыми двигателями вошли:

Mazda CX-5 – 220 единиц;

– 220 единиц; Kia Sportage – 185 единиц;

– 185 единиц; Toyota RAV-4 – 174 единицы;

– 174 единицы; Renault Duster – 111 единиц;

– 111 единиц; Hyundai Tucson – 110 единиц.

Бензиновые автомобили охватили 46% апрельского рынка новых легковых автомобилей, что делает их самым большим сегментом рынка. Однако их рыночная доля уменьшилась на 2 процентных пункта по сравнению с апрелем 2023 года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина ввела новую услугу переоформления автотранспорта в Дії, что привело к увеличению количества дистанционных сделок купли-продажи. За первый квартал 2024 г. было заключено 128,3 тыс. соглашений, из них 29,3 тыс. выполнено дистанционно, что составляет 22,9% от общего количества.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!