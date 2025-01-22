Украинцы все активнее покупают подержанные автомобили из США: сколько стоит самая популярная модель

За прошлый год украинцы приобрели почти 41,7 тысячи подержанных автомобилей из США, среди которых самыми популярными стали Tesla Model 3, Tesla Model Y и Ford Escape. Самой дорогой была Tesla Model Y со средней ценой от 25 000 до 30 000 долларов (970 тысяч – 1,2 миллиона гривен).

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Об этом сообщил "Укравтопром". Главная причина такой популярности – выгодное соотношение цены, качества и современных технологий, предлагаемых американскими автомобилями.

Средний возраст подержанных автомобилей из США, пополнивших украинский автопарк в 2024 году, составляет 5,8 года. Это позволяет получить почти новые автомобили с хорошими техническими характеристиками по доступной цене. По типам двигателей украинцы предпочитают:

бензиновым авто – 45% от всех импортируемых;

– 45% от всех импортируемых; электромобилям – 36%;

– 36%; гибридным авто – 7%;

– 7%; авто с ГБО – 6,5%;

– 6,5%; дизельным авто – 5,5%.

Спрос на электромобили продолжает расти, поскольку украинцы все больше ориентируются на экономичность и экологичность транспорта. В 2024 году лидерами среди подержанных автомобилей из США стали:

Tesla Model 3 – 4521 единица;

– 4521 единица; Tesla Model Y – 3984 единицы;

– 3984 единицы; Ford Escape – 2 747 единиц;

– 2 747 единиц; Jeep Cherokee – 2492 единицы;

– 2492 единицы; Volkswagen Passat – 2344 единицы.

Сколько стоит популярный "американец" в Украине

Одной из самых популярных моделей стала Tesla Model 3 2019 года. Ее средняя цена на рынке Украины составляет около 22 955 долларов США (около 850 тысяч гривен по курсу по состоянию на январь 2025 года). Цены на другие популярные модели:

Tesla Model Y (2019–2020 гг.) – от 25 000 до 30 000 долларов (970 тысяч – 1,2 миллиона гривен);

– (970 тысяч – 1,2 миллиона гривен); Ford Escape (2018-2019) - от 15 000 до 18 000 долларов (580-700 тысяч гривен);

- (580-700 тысяч гривен); Jeep Cherokee (2017–2019) – от 17 000 до 20 000 долларов (660–780 тысяч гривен);

– (660–780 тысяч гривен); Volkswagen Passat (2017-2019) - 14 000-16 000 долларов (540-620 тысяч гривен).

Цены на эти автомобили зависят от комплектации, пробега, состояния кузова и технического обслуживания. Почему украинцы выбирают авто из США:

экономия: даже с учетом доставки, растаможки и ремонта, подержанные автомобили из США часто стоят дешевле, чем аналогичные модели на европейском рынке;

даже с учетом доставки, растаможки и ремонта, подержанные автомобили из США часто стоят дешевле, чем аналогичные модели на европейском рынке; современность: американские автомобили, как правило, имеют богатую оснастку даже в базовых комплектациях;

американские автомобили, как правило, имеют богатую оснастку даже в базовых комплектациях; доступность электромобилей: США является лидером по производству и продаже электромобилей, таких как Tesla, которые становятся все более популярными в Украине;

США является лидером по производству и продаже электромобилей, таких как Tesla, которые становятся все более популярными в Украине; качество и надежность: несмотря на возможные повреждения, часто встречающиеся в подержанных авто из США, большинство транспортных средств проходят тщательную проверку перед продажей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине теперь можно снимать транспортные средства с учета, если они временно не используются, что позволяет заключать договоры страхования на более короткие сроки – от 15 дней до пяти месяцев. Кроме того, водители могут выбирать оператора почтовой связи для доставки документов вместо обязательного сотрудничества с "Укрпочтой".

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