Украинцы уже не первые: в Польше выросла конкуренция за рабочие места для инострацев

Украинцы больше не занимают первое место по приросту иностранцев в Польше. Теперь им приходится конкурировать за рабочие места в основном с беларусами и грузинами.

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Об этом OBOZREVATEL сообщили в Gremi Personal. Так по данным ZUS (управление социального страхования Польши) в стране на конец июля были официально трудоустроены 1,1 млн иностранных работников. Это 6,5% от всех рабочих мест в Польше.

Украинцы все еще остаются крупнейшей группой иностранцев, работающих в Польше. Но их доля уменьшается – она уже упала с 72% до 68,3% по сравнению с прошлым годом.

В июльских реестрах ZUS зачислено 749,1 тыс. украинских работников, а это всего на 13,3 тыс. человек больше, чем в июле 2022 года, когда Польша приняла самое большое количество украинцев. Кроме украинцев, рынок труда Польши активно наполняют граждане:

Беларуси (122,7 тыс.);

Грузии (27,4 тыс.);

Индии (18,6 тыс.);

Молдовы (14,7 тыс.).

"С 2022 года стали привлекать больше людей из Азии и Южной Америки, на которых пока не распространяется упрощенная процедура, облегчающая и ускоряющая трудоустройство... Несмотря на то, что им относительно легко получить разрешение на работу, достаточно большой процент отказов в визе, например, в странах Центральной Азии он составляет не менее 20%. Поэтому украинцы и жители стран с упрощенной системой доступа к рынку труда Польши (Беларусь, Молдова и т.п.), конечно, будут еще преобладать, и за работника из этих стран уже ощущается конкуренция между странами Западной Европы, где есть большой дефицит рабочей силы", – объяснили эксперты.

По их данным, Польша с такой динамикой за 8-10 лет станет похожей на Германию или Великобританию, в чьи экономики стекаются люди со всего мира. В целом же из-за нехватки рабочей силы в Польше страдают такие отрасли:

строительство;

промышленность, особенно пищевая;

сельское хозяйство;

гостинично-ресторанный бизнес.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы в Польше все чаще ищут вакансии, позволяющие работать длительное время на одном месте. Граждане становятся все более требовательными в поисках работы.

Однако украинцы, которые ищут работу в Польше, порой получают самые плохие рабочие места, не имеющие спроса среди поляков. Работать приходится по 12 часов с минимальным окладом, при этом часто работодатели вводят штрафы, могут уволить без причин и угрожают сотрудникам депортацией.

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