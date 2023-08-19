Угрожают депортацией, работать приходится по 12 часов, пухнут руки: украинцы пожаловались на условия работы в Польше

Украинцы, которые ищут работу в Польше, часто получают худшие рабочие места, которые не пользуются спросом среди поляков. Работать приходится по 12 часов с минимальным окладом, при этом часто работодатели вводят штрафы, могут уволить без причин и угрожают сотрудникам депортацией.

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Это следует из отзывов украинцев в специализированной группе в Facebook. "За 12 часов работы два перерыва по 15 минут, работа в очень быстром темпе, ужас просто", – рассказывает украинка об условиях работы на складе. Также украинцам предлагают работу на предприятиях, которые производят венки.

"Елка в химии, в горле от этого першит, руки пухнут, потому что нужно натягивать проволоку", – рассказывает об условиях работы украинка. Также среди вакансий – работа на складах косметики.

"Дорога до работы почти два часа в одну сторону. Если работа на 6.00, то подъем в 3.00, потому что в 3.50 автобус. Столовая маленькая, места мало, часто приходилось есть на переменах стоя", – жалуется украинка.

При этом работа в супермаркетах, как отмечают украинцы, значительно проще. "Работала во Вроцлаве в супермаркете "Карфурд", выкладывала овощи и фрукты, да и другой товар на полки. Работа нетрудная. Прекрасный коллектив, хорошее отношение как поляков, так и украинцев. Всегда с пониманием относились. Оставила работу только потому, что закончился учительский отпуск в лицее в Украине", – вспоминает украинка.

Как найти работу и не стать жертвой обмана

Мария Кузенко, руководитель отдела легализации Миграционной платформы EWL, рассказывает: преимущественно жертвами мошенников становятся украинцы, которые впервые приезжают на работу в Польшу и не знают правил легализации и трудоустройства. Среди распространенных схем:

работа без оформления. Если факт нелегального трудоустройства выяснится, в будущем это может стать причиной для депортации;

обещания "особых" условий. Украинцам предлагают хорошие условия проживания и зарплату. Однако после дают зарплату ниже, а работу тяжелее в надежде, что работник согласится и на такое;

Украинцам предлагают хорошие условия проживания и зарплату. Однако после дают зарплату ниже, а работу тяжелее в надежде, что работник согласится и на такое; фальшивые объявления. "Работодатель" в интернете просит заполнить анкеты, предоставить документы, а после использует их для того, чтобы завладеть счетом сотрудника.

Анна Джоболда, директор департамента рекрутации международного агентства по трудоустройству Gremi Personal, рассказывает OBOZREVATEL: в Польше крупные предприятия не берут людей напрямую, они ищут работников через агентства труда. И это единственно возможный легальный способ найти работу, если речь идет о крупном предприятии.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие зарплаты предлагают украинцам в Норвегии. Украинцы имеют право трудоустроиться в одной из самых богатых стран мира.

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