ЕС изменит правила для украинских беженцев: кого могут вернуть домой

Европейский Союз готовится к масштабной трансформации статуса украинских беженцев. Поскольку действующая Директива о временной защите действует до марта 2027 года, европейские чиновники уже сейчас разрабатывают стратегию перехода от экстренных мер к долгосрочной миграционной политике.

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О том, как и когда изменится ситуация, читайте в материале OBOZ.UA.

Кто может лишиться статуса?

Универсальный механизм, который действовал с начала полномасштабного вторжения, планируют заменить индивидуальными и региональными критериями.

Европейская комиссия готовит официальное предложение по обновлению Директивы о временной защите (TPD). По предварительным данным европейских чиновников, обсуждение которых уже идет на техническом уровне, статус временной защиты после 2027 года могут продлить не для всех.

В частности без статуса могут остаться:

мужчины призывного возраста;

те, кто покинули Украину нелегальным способом.

Кроме того, если в определенной области Украины ситуация с безопасностью стабилизируется, статус беженца для ее жителей может быть пересмотрен.

Просто так оставаться в ЕС не удастся

После завершения действия общей временной защиты автоматическое пребывание в ЕС станет невозможным. Пребывание без национального разрешения будет считаться нелегальным, что влечет за собой депортацию. Украинцы будут иметь два ключевых сценария:

Переход на национальный вид на жительство (ВНЖ). Это полноценная, сложная миграционная процедура, которая не будет автоматической. Юридические основания для легализации будут включать:

Официальное трудоустройство: наличие долгосрочного контракта и стабильного дохода, который позволяет обеспечивать себя и семью без социальных выплат.

наличие долгосрочного контракта и стабильного дохода, который позволяет обеспечивать себя и семью без социальных выплат. Образование : обучение в учреждениях высшего или профессионального образования ЕС.

: обучение в учреждениях высшего или профессионального образования ЕС. Бизнес : открытие собственного дела, регистрация ФЛП (аналогов местного самозанятого населения) и уплата налогов.

: открытие собственного дела, регистрация ФЛП (аналогов местного самозанятого населения) и уплата налогов. Интеграционные критерии: во многих странах обязательным условием станет подтверждение знания местного языка на определенном уровне и прохождения интеграционных курсов.

В большинстве государств ЕС период пребывания под временной защитой не засчитывается в общий стаж, необходимый для получения постоянного места жительства (ПМЖ) или гражданства. Однако некоторые страны рассматривают исключения для высококвалифицированных специалистов.

Для тех, кто не сможет или не захочет проходить сложные миграционные процедуры, ЕС разрабатывает программы финансовой и логистической поддержки для добровольного возвращения домой.

Социологические исследования показывают, что значительная часть беженцев адаптировалась к новым условиям. Большой процент перемещенных лиц — это молодые женщины с высшим образованием. За годы пребывания в ЕС многие из них:

Построили успешную карьеру в европейских компаниях;

Полностью ликвидировали языковой барьер; Интегрировали детей в местные школы и садики;

Устроили личную жизнь.

Для этой категории граждан переход на индивидуальные национальные визы и вид на жительство после 2027 года будет вполне реальным и логичным шагом. Следовательно, финальные решения Брюсселя и правительств отдельных стран непосредственно повлияют на то, сколько рабочих рук и мозгов сможет вернуть Украина после завершения боевых действий, а сколько навсегда останутся частью европейского рынка труда.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в некоторых странах ЕС прозвучали заявления о необходимости возвращения мужчин призывного возраста в Украину. Среди этих стран Польша, Чехия и Германия. Однако сейчас эта категория людей имеет такое же право на временную защиту, как и все остальные украинские беженцы.

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