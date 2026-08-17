Украинцы стали реже покупать дизельные автомобили: какова цена самой популярной модели

В течение июля в Украине было зарегистрировано более 5,2 тысячи легковых автомобилей с дизельными двигателями, что на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди новых автомобилей лидировал Volkswagen Touareg, а среди подержанных импортных – Renault Megane.

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Об этом свидетельствуют данные "Укравтопром". Впрочем, эксперты отмечают, что, несмотря на общий спад, сегмент новых дизельных автомобилей показал положительную динамику, тогда как импорт подержанных машин сократился. В частности, в течение прошлого месяца украинцы приобрели:

1,3 тыс. единиц новых дизельных автомобилей ( +8% по сравнению с июлем 2025 года);

новых дизельных автомобилей ( по сравнению с июлем 2025 года); более 3,9 тыс. единиц подержанных дизельных автомобилей из-за рубежа (-9% по сравнению с июлем 2025 года).

Благодаря этому доля дизельных автомобилей на рынке новых легковых автомобилей выросла до 22,6% (против 18,7% в прошлом году). В то же время среди импортированного автотранспорта с пробегом доля дизельных автомобилей снизилась до 17,4% (на 2 п.п. меньше, чем в июле прошлого года), а их средний возраст составил 11 лет.

Топ-5 самых популярных новых дизельных автомобилей

В лидерах продаж среди новых дизельных моделей оказались кроссоверы, внедорожники и пикапы:

Volkswagen Touareg – 193 шт.;

– 193 шт.; Renault Duster – 192 шт.

– 192 шт. Toyota Land Cruiser Prado – 159 шт.

– 159 шт. Skoda Kodiaq – 121 шт.

– 121 шт. Toyota Hilux – 62 шт.

Топ-5 самых популярных импортируемых подержанных дизельных автомобилей

Среди подержанных импортных автомобилей украинцы традиционно отдают предпочтение проверенным европейским и азиатским бестселлерам:

Renault Megane – 327 шт.

– 327 шт. Skoda Octavia – 281 шт.

– 281 шт. Nissan Qashqai – 251 шт.

– 251 шт. Volkswagen Passat – 199 шт.

199 шт. Hyundai Santa Fe – 183 шт.

Цены на самый популярный подержанный дизельный автомобиль Украины – Renault Megane – на вторичном рынке зависят от состояния, года выпуска и комплектации. По данным автомобильного маркетплейса auto.ria, стоимость дизельных Megane варьируется в следующем диапазоне:

от $3400 – за экземпляры 2008–2010 годов выпуска с пробегом до 200 тыс. км;

до $15 200 – за более новые автомобили 2020–2021 годов выпуска в топовых комплектациях и с минимальным пробегом.

Как уже сообщал OBOZ.UA, введение налога на добавленную стоимость (НДС) для электромобилей, как и ожидалось, повлияло на продажи таких автомобилей. Так, в мае спрос на них, по сравнению с прошлогодними показателями, упал более чем вдвое.

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