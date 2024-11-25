Украинцы стали гораздо чаще покупать авто: откуда везут больше всего

За 9 месяцев в Украину импортировали легковые авто на почти 3,3 млрд долларов, то есть на 14% больше, чем в прошлом году. Крупнейшие поставщики – Германия, США, Китай и Япония.

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Об этом сообщили эксперты "Укравтопрома", ссылаясь на данные Госстата. Они отметили, что всего с января по сентябрь в страну импортировали 239 тысяч. легковых авто (подержанных и новых).

В общей сложности количество за первые девять месяцев было ввезено на 9% больше автомобилей, чем за аналогичный период 2023 года. Их совокупная таможенная стоимость – 3,276 млрд долларов, что на 14% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. ТОП-10 стран поставщиков легковых автомобилей:

Германия – 47527 авто;

США – 37367 авто;

Китай – 28653 авто;

Япония – 24065 авто;

Франция – 12565 авто;

Корея – 12497 авто;

Чехия – 10501 авто;

Словакия – 10361 авто;

Великобритания – 10151 авто;

Мексика – 10 066 авто.

Перерегистрация авто в Украине: правила изменили

В сентябре в Украине изменились правила регистрации авто. Требования упростили как для покупателей новых машин в автосалонах, так и для перерегистрации на вторичном рынке:

покупатель нового автомобиля в автосалоне может делегировать ему право регистрации приобретенной машины и получить свидетельство о регистрации и номерном знаке, то есть при приобретении нового авто исчезает необходимость получать "транзитные номера" ;

может делегировать ему право регистрации приобретенной машины и получить свидетельство о регистрации и номерном знаке, то есть при приобретении нового авто ; при покупке авто на "вторичке" больше не нужно оформлять от предыдущего владельца нотариальное поручение на регистрацию автомобиля – теперь достаточно указать в договоре купли-продажи лицо, которое будет регистрировать авто.

По сути новые правила также позволяют купить уже зарегистрированные новые автомобили с номерными знаками и техпаспортом. Для этого при оформлении соглашения с автосалоном в договоре нужно делегировать право регистрации работникам автосалона. "Транзитные номера" теперь понадобятся только в том случае, если покупатель решит сам поехать в сервисный центр МВД и поставить авто на учет своими силами.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинским военнослужащим разрешили регистрировать гуманитарный транспорт на свое имя до завершения военного положения и еще три месяца после его отмены. Это новшество повышает прозрачность использования автомобилей и упрощает их учет.

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