Украинцы стали чаще экономить на еде: от каких продуктов заставила отказаться война

Рост цен и другие последствия войны существенно повлияли на привычки и решения и в частности на рацион украинцев. Адаптируясь к новым реалиям, все больше украинцев вынуждены экономить на продуктах – за год таких людей стало больше на 6%, а в основном им приходится отказываться от сладостей, снеков и деликатесов.

Об этом говорится в исследовании Gradus. Такие результаты свидетельствуют о том, что украинцы сознательно упрощают потребление, сосредотачиваясь на базовых продуктах и минимизируют "эмоциональные" покупки.

На чем экономят украинцы

В целом доля тех, кто уменьшил расходы на продукты, выросла за год с 67% до 72%. Больше всего экономят деньги на еде в восточных и южных регионах, тогда как жители Киева и западных регионов меньше сокращают пищевые бюджеты.

Чаще участники исследования ограничивают себя в расходах на продукты, которые не являются необходимыми – кондитерские изделия, снеки и деликатесы, но заметная доля респондентов (13%) призналась, что вынуждена экономить даже на базовых продуктах: хлебе, масле, овощах, крупах и тому подобное. Причем женщины чаще отказываются от сладкого (54%), а молодежь реже экономит на крепком алкоголе (26%).

Вместе с тем, по Украине распространяются нездоровые пищевые привычки. В частности с 19% до 24% выросла доля тех, кто употребляет алкоголь, а тех, кто отдает предпочтение нездоровому питанию (сладкому, жирной и жареной пище) – с 42% до 49%. Еще заметнее стало больше тех, кто употребляет кофе, чай и другие горячие напитки.

Население готовят к рекордному росту цен

Поскольку из-за цен на энергоносители собственное производство тепличных овощей в Украине зимой стремительно падает, нынешние цены могут достичь нового рекорда. Это означает, что на новогодние праздники их стоимость может взлететь выше 200 грн за килограмм.

Основным поставщиком тепличных овощей в Украине в зимний период является Турция, где стоимость энергоносителей ниже, а климатические условия в этот период более благоприятные. Поэтому цена украинской продукции значительно превышает импортную.

Стоимость тепличных овощей достигает максимума в период пика новогодних праздников: в это время в прошлом году цены на импортную продукцию достигали 150-160 гривен за килограмм и даже выше. В то же время местная переходила и за отметку в 200 гривен. Эксперты советуют украинцам готовиться, что в этом году цены не будут ниже.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с наступлением осенне-зимнего периода спрос на молочную продукцию в Украине вырос, но вместе с ним поднялись и цены. По прогнозам аналитиков, до конца осени молочные продукты могут подорожать еще минимум на 5%.

