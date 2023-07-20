Украинцы смогут записываться в очередь в платные камеры СИЗО: в Минюсте анонсировали нововведение

В Минюсте планируют запустить онлайн-бронирование платных камер в СИЗО. Одна из причин такого решения – чрезвычайная популярность данной услуги по всей Украине.

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Об этом в эфире телемарафона рассказал министр юстиции Денис Малюська. Он отметил: лучше всего функционирует Киевский следственный изолятор, где "платніе камері всегда в дефиците".

"Мало когда появляется свободная платная камера, хотя там целый корпус платных камер. То есть услуга пользуется бешенной популярностью", – сообщил он.

При єтом министр напомнил: платные камеры функционируют по всей Украине. По его словам, вырученные таким образом средства позволяют изоляторам:

ремонтировать свои помещения;

"более или менее удерживать все в надлежащем состоянии".

Зачем хотят запустить букинг камер в СИЗО

Причиной же, по которой в Минюсте решили запустить онлайн-бронирование платных камер в СИЗО, является желание сделать процесс прозрачным.

"Мы не рассчитывали, что будет настолько большой спрос на платные камеры. Поэтому планируем запустить возможность бронирования места там онлайн. Будет типа как букинг с возможностью ставать в очередь", – объяснил министр.

Сколько стоят платные камеры

Пока же оплатить камеру в СИЗО можно на сайте Дома юстиции. При этом стоимость услуги для каждого изолятора разная. К примеру:

в самом популярном Киевском СИЗО сутки стоят 2000 грн, неделя – 8000 грн, месяц – 12 000 грн;

во "Львовском учреждении исполнения наказаний (№19)" за сутки нужно платить 1 000 грн, за неделю – 3500 грн, за месяц – 4000 грн;

в Черниговском СИЗО за сутки – 500 грн, за неделю – 1600 грн, за месяц – 3500 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, в Украине изменились правила блокировки банковских счетов за долги. Если раньше только те должники, которые не оплатили по меньшей мере 100 тыс. грн, могли остаться без доступа к своим средствам, теперь это касается даже тех, кому нужно заплатить 200 грн (например, штраф или долг за коммуналку).

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