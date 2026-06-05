Украинцы смогут получать больше бесплатных лекарств: что для этого нужно сделать

С июля 2026 года программа"Доступные лекарства" пополнится еще 51 препаратом для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, профилактики инфарктов и инсультов. Получить новые лекарства можно будет по электронному рецепту в более 17 тысячах аптек, а финансирование программы увеличили до рекордных 8,7 млрд гривен.

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Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. По ее словам, расширение программы должно помочь большему количеству граждан получать необходимое лечение без дополнительной финансовой нагрузки.

Какие лекарства станут доступными

Обновление программы прежде всего касается препаратов для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, которые остаются одной из главных причин смертности в Украине. В перечень добавят медикаменты для:

контроля артериального давления;

лечения сердечной недостаточности;

борьбы с нарушениями сердечного ритма;

профилактики образования тромбов;

снижения уровня холестерина в крови;

лечения пациентов после инфаркта миокарда;

профилактики инсультов у людей с повышенным риском.

Новый перечень препаратов начнет действовать уже с июля 2026 года, что позволит пациентам быстрее получать современное и необходимое лечение через механизм государственного возмещения стоимости лекарств.

Как работает программа "Доступные лекарства"

Программа была создана для того, чтобы сделать лечение распространенных хронических заболеваний более доступным для населения. Она предусматривает компенсацию полной или частичной стоимости определенных лекарственных средств за счет государственного бюджета. Получить лекарства по программе могут пациенты, которые имеют электронный рецепт от врача. Для этого нужно:

обратиться к семейному или профильному врачу;

получить электронный рецепт на необходимый препарат;

прийти в аптеку, которая участвует в программе и имеет отметку "Здесь есть Доступные лекарства";

получить медикаменты бесплатно или с небольшой доплатой в зависимости от конкретного препарата.

Благодаря цифровизации процесса пациентам больше не нужно оформлять бумажные документы или проходить дополнительные бюрократические процедуры. Для обеспечения доступности лекарств правительство увеличило финансирование программы до рекордного уровня.

В государственном бюджете на 2026 год на "Доступные лекарства" предусмотрено 8,7 млрд гривен. За время работы программы более 6 миллионов украинцев уже получили необходимые препараты по механизму государственного возмещения. Только с начала 2026 года программой воспользовались почти 2 миллиона пациентов.

Вместе с расширением перечня лекарств правительство планирует усилить поддержку отечественной фармацевтической отрасли. По новым правилам украинские производители могут получить дополнительное преимущество при включении своих препаратов в программу, если их продукция соответствует установленным требованиям и предлагается по самой низкой цене.

В Кабинете Министров считают, что такой подход будет способствовать развитию национального производства лекарственных средств, созданию новых рабочих мест и укреплению стабильности поставок медикаментов для украинских пациентов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, программа медицинского скрининга для украинцев, по которой граждане в возрасте от 40 лет могут получить 2000 грн на медуслуги, стала доступнее. Два ключевых ограничения отменены – подавать заявку на выплату можно уже сегодня, а не ждать месяц после дня рождения.

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