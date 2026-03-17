Украинцы смогут не платить за лекарства от распространенных болезней: как получить бесплатно
В Украине расширили список лекарств, подпадающих под программу реимбурсации "Доступные лекарства" – полную или частичную оплату за счет государства. Уже с 1 апреля она была пополнена 26 новыми препаратами от сердечно-сосудистых болезней, диабета и болезней дыхательной системы.
Как сообщили в Верховной Раде, обновленный список был утвержден Министерством здравоохранения – соответствующий приказ вступит в силу с 31 марта. Отмечается, что это обеспечит доступность медикаментов для украинцев с хроническими заболеваниями.
"Поскольку сердечно-сосудистые заболевания часто сочетаются с диабетом или болезнями дыхательной системы, такое расширение программы улучшит доступ пациентов к комплексным и эффективным лекарствам от этих недугов", – заявили в Раде.
Как получить лекарства по программе реимбурсации
- Нужно посетить врача первичного звена или профильного специалиста.
- Получить соответствующий электронный рецепт.
- Обратиться в аптеку.
Программа "Доступные лекарства" позволяет пациентам получать необходимые в аптеках препараты бесплатно или с частичной доплатой по электронному рецепту. После обновления в перечне будет:
- 621 лекарственное средство;
- 36 наименований медизделий;
- 32 комбинированных препарата;
- 59 препаратов инсулина.
Новые правила продажи лекарств в Украине
В феврале украинцам упростили поиск лекарств – теперь вместе с электронным рецептом их будут информировать о трех самых дешевых аналогах лекарственных средств. Также как минимум один из трех препаратов с самой низкой ценой по соответствующему действующему веществу обязательно должен быть в наличии в любой аптеке. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно:
- При получении электронного рецепта во время приема попросите врача напечатать бумажную памятку к е-Рецепту.
- Отсканируйте QR-код с помощью смартфона.
- Ознакомьтесь с наиболее выгодными вариантами и выберите лучший для себя.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, кабинет министров Украины принял решение, которое позволяет розничную продажу безрецептурных лекарственных средств в помещениях АЗС. При этом правительство ввело ряд ограничений и требований, чтобы сохранить контроль за качеством лекарств и условиями их хранения.
