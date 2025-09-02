Украинцы смогут не платить "налог на OLX": для кого изменятся правила

Законопроект о налогообложении торговли на онлайн-площадках вроде OLX, Rozetka, Uber, Glovo не затронет обычных граждан. Те, кто периодически совершает несколько продаж на маркетплейсах, не заметят изменений, в отличие от тех, кто использует такие платформы с бизнес-целью.

Об этом сообщил экономист Центра экономической стратегии Богдан Слуцкий. Изменения позволят вывести из тени профессиональных продавцов.

Что изменится?

Без налогообложения можно будет продавать товаров или услуг на сумму до 12 прожиточных минимумов в год – это около 36,3 тыс. грн .

Если доход выше, будет действовать ставка 5% НДФЛ + 5% военный сбор

. Налоги начнут удерживать с оплаты, начиная с 2026 года . Тем продавцам, у которых к концу года сумма не превышает необлагаемый лимит, средства вернут.

Платформы будут выступать в роли налоговых агентов. Именно они будут платить налоги за пользователей

Если продаж больше чем на 2000 евро в год или более 3 транзакций, нужно будет иметь отдельный банковский счет.

Таким образом, благодаря достаточно высокому порогу необлагаемого минимума, влияние на цены на маркетплейсах будет минимальным. Его будет трудно превысить тем, кто продает товары или услуги не в бизнес-целях.

Зачем нужен новый налог?

Авторы законопроекта преследуют две цели.

легализация продавцов цифровых платформ , которые сейчас ведут бизнес-деятельность в тени – они смогут быстро и просто оформить налог, избегая риска получить большие штрафы;

евроинтеграционные требования: законопроект предусматривает автоматический обмен данными о доходах от цифровых платформ между Украиной и ЕС в соответствии с директивой DAC7.

В целом для тех, кто уже работает на маркетплейсах официально (например, через ФЛП), ничего не изменится. Но торговля "в черную" перестанет быть конкурентным преимуществом, поскольку те, кто ранее уклонялся от уплаты налогов, окажутся в равных условиях с теми, кто работает открыто, в частности как ФЛП 3 группы.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине отозвали законопроект "о налоге на OLX", поскольку после смены правительства все старые инициативы должны пройти повторное рассмотрение. Теперь документ переподали с уточнением: разовые продажи товаров через онлайн-платформы на сумму до 36 336 грн в год не будут считаться налогооблагаемым доходом, а все остальные положения остались без изменений.

