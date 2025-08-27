В Украине изменили законопроект "о налоге на OLX": что нужно знать украинцам

В Украине предыдущий законопроект "о налоге на OLX" отозвали, поскольку после смены правительства все старые инициативы проходят повторное рассмотрение. Теперь документ переподали с уточнением: разовые продажи товаров через онлайн-платформы на сумму до 36 336 грн в год не будут считаться налогооблагаемым доходом, а все остальные положения остались без изменений.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Документ правительство уже подавало ранее, однако после смены Кабинета министров его отозвали.

Теперь законопроект возвращают с незначительными уточнениями. Единственным новым пунктом в законопроекте стало уточнение, что доход от продажи товаров через онлайн-платформы, если он не превышает 12 прожиточных минимумов в год (в 2025 году это 36 336 грн), не будет считаться налогооблагаемым доходом. Это означает, что единичные продажи личных вещей – старой одежды, книг, детской коляски или техники – не будут подлежать налогообложению.

Кого касается новый законопроект

обычных граждан, которые не ведут бизнес , документ не затрагивает, если человек продает несколько ненужных вещей, налоги платить не придется;

, документ не затрагивает, если человек продает несколько ненужных вещей, налоги платить не придется; системных продавцов, которые регулярно торгуют через маркетплейсы (OLX, Prom.ua и т.д.) десятками товаров, будут рассматривать как предпринимателей, именно для них предусмотрена отчетность и уплата налогов.

Важный акцент делается не на самих гражданах, а на цифровых платформах, которые должны отчитываться об объемах операций и удерживать налоги с тех пользователей, которые занимаются бизнесом. В соцсетях ранее ходили слухи, будто государство планирует облагать налогом абсолютно все транзакции, даже продажу одной старой книги. Однако председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев неоднократно подчеркивал, что такие сообщения – манипуляция.

Норма о налогообложении любого дохода от продажи вещей существует в Налоговом кодексе уже давно, формально действует ставка НДФЛ 18%. Однако на практике налоговая почти никогда не применяла ее к частным лицам, которые продают подержанные вещи. Теперь же Минфин предлагает уменьшить ставку для предпринимателей до 5%, что делает систему более понятной и гуманной.

По словам Железняка, вероятность принятия документа высока, ведь он является частью обязательств Украины перед международными партнерами. В то же время депутат иронично отметил, что учитывая щедрые социальные выплаты, которые сейчас активно запускает правительство, дополнительные налоги не являются критически необходимыми.

