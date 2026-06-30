Украинцы смогут бесплатно путешествовать по двум странам Европы: что для этого нужно
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В июле и августе молодые люди (в том числе украинские беженцы) смогут бесплатно путешествовать из Франции в Германию и обратно. Для этого им понадобится лишь "безлимитный" проездной той страны, из которой они отправляются.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства земли Баден-Вюртемберг. Отмечается, что с немецким проездным можно бесплатно ездить в французском регионе Гранд-Эст, а из Франции – в Баден-Вюртемберге, Рейнланд-Пфальце и Сааре.
Кто может воспользоваться бесплатным проездом
Специальные условия поездок между странами рассчитаны на категорию молодых пассажиров в возрасте до 28 лет. Но также действует условие, касающееся места проживания:
- для поездок из Германии во Францию: жители трех немецких земель – Баден-Вюртемберга, Рейнланд-Пфальца и Саара – имеющие действующий билет Deutschlandticket или его подростковую/молодёжную версию D-Ticket JugendBW.
- для поездок из Франции в Германию: французские владельцы билетов Pass Jeune Grand Est или Pass Grenzenlos.
Владельцы немецких билетов получат право беспрепятственно пользоваться региональными поездами и автобусами во французском регионе Гранд-Эст, а также смогут бесплатно добраться до Восточного вокзала Парижа – Paris Gare de l’Est.
Ограничения и правила
Планируя трансграничную поездку, пассажирам следует обратить внимание на технические нюансы проезда. В частности, следует помнить, что:
- акция распространяется исключительно на региональное сообщение: в Германии билет действует только в региональном транспорте, а на территории Франции – в региональных поездах TER Fluo и автобусах Car TER Fluo;
- железнодорожный транспорт дальнего следования, в частности скоростные поезда TGV, ICE, IC, не входят в перечень бесплатных линий и оплачиваются отдельно по полному тарифу;
- внутригородское метро, автобусы и трамваи непосредственно в пределах Парижа не покрываются действием немецкого или регионального французского проездного;
- при планировании поездки непосредственно в Париж пассажирам необходимо заранее оформить бесплатное бронирование места через официальную систему SNCF Connect.
Deutschlandticket и Pass Grenzenlos для украинцев: что нужно знать
Украинские беженцы, уже находящиеся в Германии, имеют право пользоваться единым проездным Deutschlandticket на общих основаниях. В то же время для вновь прибывших специальные бесплатные проездные программы полностью прекратили свое действие.
Стоимость единого проездного билета составляет 63 евро в месяц, и он покрывает поездки на всем городском, пригородном и региональном транспорте страны (автобусы, трамваи, метро, а также поезда категорий RE и RB).
Как купить и использовать билет
- Оформление. Проездной документ продается исключительно в виде ежемесячной подписки (абонемента). Самый удобный способ приобрести его – онлайн через официальное мобильное приложение немецкой железной дороги DB Navigator (Deutsche Bahn).
- Проверка. Deutschlandticket является строго именным документом, поэтому его нельзя передавать другим лицам. При проверке контролерам необходимо предъявить цифровой билет в приложении вместе с документом, удостоверяющим личность (например, заграничным паспортом или немецким видом на жительство).
- Ограничения. Билет не распространяется на поезда дальнего и скоростного сообщения (ICE, IC, EC), а также на автобусы и поезда частных коммерческих перевозчиков (в частности, компании FlixTrain или FlixBus).
Аналогичные условия действуют и в отношении Pass Grenzenlos за 29 евро.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Украина и Болгария работают над запуском прямого железнодорожного сообщения между странами. В частности, продолжается работа над маршрутом до Варны – популярного черноморского курорта.
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