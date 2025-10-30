Украинцы спровоцировали рост цен на гречку: к чему готовить кошелек

В Украине урожай гречки в этом году уменьшился на 15%, однако эксперты уверяют – дефицита не будет, а возможный рост цен вызван лишь ажиотажем, усиленным СМИ. Несмотря на это, в супермаркетах килограмм гречки сейчас стоит от 38 до 45 грн.

Как пояснил директор союза "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский, в комментарии СМИ сокращение урожая на 15% не является критическим и не повлияет на продовольственную безопасность. "Вопрос о наличии гречки нужно задавать не к переработчикам, а к аграриям. Они решают, что выгоднее выращивать – подсолнечник, сою или гречку", – отметил он.

Он отметил, что аграрии просто ждут, пока цены поднимутся до 40 грн/кг, потому что видят, что потребитель раскупил продукцию по 25 грн/кг. По словам Рыбчинского, ситуацию подогрели СМИ и Telegram-каналы, которые распространили новости о "подорожании гречки", это спровоцировало мгновенную реакцию покупателей. Люди побежали в супермаркеты, скупая все, что есть на полках. "Склады опустели, ритейлеры спрашивают, где гречка, а она у фермеров, которые не спешат продавать, ожидая еще большей выгоды", – говорит Рыбчинский.

В то же время эксперт отмечает, что паниковать не стоит. Украина ежегодно производит достаточно круп, чтобы покрыть внутреннюю потребность. "Не едят украинцы гречку в таком количестве, как это подают некоторые медиа. Основные потребители – люди с диабетом, остальные могут легко перейти на другие крупы, пшено, ячмень или кукурузу", – подчеркнул Рыбчинский.

Согласно данным отраслевой ассоциации, в сезоне-2025 украинские аграрии уменьшили площади под гречихой до 69,1 тыс. га против 90,3 тыс. га годом ранее. По состоянию на конец октября гречиху собрали с 86% площадей с урожайностью около 14 ц/га, что дало 83,3 тыс. тонн продукции (против 126,9 тыс. тонн в прошлом году).

Рыбчинский также отметил, что подобные всплески спроса случаются регулярно – раз в три-четыре года. Тогда украинцы начинают массово скупать гречку, рожь и другие крупы, что лишь искусственно подогревает цены. "Ажиотаж – это не о дефиците, это о психологии. Если люди перестанут создавать искусственный спрос, цена останется стабильной", – подытожил руководитель союза.

Цены на гречку в супермаркетах

В то же время, по данным "Минфина", 30 октября крупные сети супермаркетов продают гречку в среднем по 40,85 грн/кг, что почти на 6 грн выше средней цены сентября. В целом отдельные сети выставили цены на уровне 39,9-43,1 грн/кг. В частности:

АТБ – 39,9 грн/кг;

Varus – 35,9 грн/кг;

Сильпо – 38,3 грн/кг.

