Работа в "Новой почте" может оказаться обманом: раскрыта новая мошенническая схема

В Украине активизировались мошенники, использующие бренд"Новой почты" для обмана соискателей. Они массово распространяют фальшивые вакансии от имени компании, копируя логотипы и фирменный стиль, чтобы завоевать доверие граждан.

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Об этом сообщили в самой "Новой почте". Украинцев предупредили об опасности и рассказали, как распознать обман и не потерять свои деньги.

Пять признаков мошенника

В "Новой почте" подчеркивают, что мошеннические объявления не имеют никакого отношения к компании или любой другой структуре группы NOVA. Распознать фейковую вакансию можно по ряду характерных признаков.

Обещания легких денег

Злоумышленники часто предлагают "работу за лайки" или "ежедневные выплаты на карту". В то же время крупные компании трудоустраивают кандидатов исключительно официально и выплачивают заработную плату в соответствии с законодательством Украины.

Перенаправление в сторонние Telegram-боты

Мошенники используют ботов для автоматического сбора персональных данных. "Новая почта" не собирает данные через сторонние чаты — актуальные вакансии публикуются только на официальном сайте компании, а также на профильных порталах.

Сомнительные условия труда

Предложения типа "свободный график без каких-либо обязательств" должны сразу насторожить. Реальные условия работы и график всегда четко обсуждаются и фиксируются во время официального собеседования.

Требование предоплаты

Если перед началом работы вас просят за что-либо заплатить — это 100% мошенничество. Официальное трудоустройство является полностью бесплатным, компания не берет денег за обучение, оформление или рабочие материалы.

Запрос конфиденциальных данных

Настоящие рекрутеры никогда не просят назвать CVV-код вашей карты, пароли к мобильному банку или SMS-коды подтверждения.

Что делать, если вы столкнулись с мошенниками

Украинцев призывают быть максимально бдительными и не переходить по сомнительным ссылкам из объявлений. В случае получения подозрительного предложения о работе от имени "Новой почты" следует сообщить об этом на официальную горячую линию по номеру: 0 800 500 609.

Это поможет службе безопасности оперативно принять меры и заблокировать ресурсы злоумышленников. Также стоит поделиться этой информацией с родными и друзьями, чтобы уберечь их от финансовых потерь.

Кроме того, OBOZ.UA сообщал, что украинцам в соцсетях предлагают "работу в Monobank", а чтобы "пройти отбор", нужно установить стороннее приложение и выполнить квест. Но это классическая схема с перехватом управления телефоном, которая позволяет мошенникам украсть деньги с карт.

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