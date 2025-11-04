Украинцы перепродают батончики с личинками по 1500 грн: в чем причина дефицита "Жуколада"

Шоколад с личинками насекомых, который продавали в магазинах сети "Аврора", произвел настоящий фурор – первую партию "размели" менее чем за три дня. Теперь предприимчивые украинцы перепродают вкусности в интернете, а цены на них доходят до 1500 грн.

Покрытые молочным шоколадом батончики с тестом катаифи, арахисовой пастой и экзотической добавкой в виде съедобных жареных личинок жука зофобоса появились в продаже 28 октября. Розничная цена на них была 49 грн.

Их продавали в киевских и львовских "Аврорах", а также заведениях сети известного ресторатора Миши Кацурина. Первая партия составляла 10 тыс. штук, но ее мгновенно раскупили – и 30 октября "Жуколад" уже появился на OLX.

Но цены от перекупов оказались в десятки раз выше: от 200 до 1500 грн. Сам Кацурин признался изданию Forbes, что не ожидал такой бешеной популярности этого продукта – и был вынужден сам покупать "Жуколад" через OLX по 200 грн.

Впрочем, мнения комментаторов в соцсетях относительно "Жуколада" разделились. Некоторые назвали это "гадостью" и отказались есть такой десерт даже "за тысячу евро", другие называют его "лучшим" что могло произойти в жизни и советуют обязательно попробовать его другим.

А некоторые вообще выразили сомнения – а действительно ли внутри батончика настоящие личинки?

Организаторы маркетинговой кампании, к которым, кроме "Авроры" и "Китайского привета", относится также производитель крафтового шоколада Milk Bar, признались, что придумали ее за 10 минут. Но на саму реализацию ушло около 5 месяцев. Самым тяжелым этапом было производство батончиков, поскольку 10 тыс. шоколадок стали вызовом для Milk Bar.

Некоторых украинцев расстроило, что таких шоколад можно было приобрести только в некоторых регионах. Но появится ли на полках "Жуколад" снова – пока неизвестно.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно цены на какао на международном рынке упали до самого низкого за 11 месяцев уровня. Это означает, что стоимость шоколада и других продуктов, которые изготавливают из этого сырья, может упасть – как в мире в целом, так и конкретно в Украине. Ситуация на рынке изменилась на фоне ожиданий, что повышение зарплат фермеров в Гане и Кот-д'Ивуаре будет стимулировать продажи и способствовать росту поставок.

