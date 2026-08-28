Украинцы отказываются от высоких зарплат и гарантий занятости: чего не хватает специалистам

Полномасштабная агрессия России стала причиной глубокого кадрового кризиса в Украине. Наиболее сложная ситуация – в приграничных и прифронтовых регионах, где ситуацию не могут исправить даже зарплаты в размере около 44 тысяч гривен и освобождение от мобилизации. Поэтому работодателям нужно выходить за рамки стандартных цифр в объявлениях.

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Об этом заявил глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник. Поскольку работа в приграничной и прифронтовой зоне сопряжена с повышенным риском, таким работникам должны предоставляться страхование жизни, жилье и государственные гарантии, считает он.

Почему высокой зарплаты недостаточно для переезда

Воскобойник указал на ряд дополнительных расходов и рисков, с которыми непременно столкнется специалист, решивший переехать в приграничную область из более безопасного региона:

значительные расходы на дорогу, аренду и обустройство жилья (в том числе для членов семьи);

(в том числе для членов семьи); постоянные обстрелы и ежедневная угроза жизни и здоровью.

В таких условиях предлагаемая заработная плата должна компенсировать не только профессиональные обязанности, но и бытовые расходы, логистику и постоянную опасность. Именно поэтому даже 44 тысячи гривен в совокупности с бронированием оказываются недостаточным стимулом.

Иностранцы проблему не решат

Рассчитывать на массовый приток иностранной рабочей силы в приграничные районы пока нецелесообразно, отмечает Воскобойник. Трудовые мигранты обычно выбирают страны с максимальным доходом и безопасными условиями труда, которым Украина во время войны не соответствует.

Это подтверждает и статистика официального трудоустройства иностранцев, свидетельствующая об отсутствии массового приезда:

2021 год – выдано почти 22 тысячи разрешений ;

; 2025 год – оформлено и продлено около 9 тысяч разрешений ;

и продлено ; май 2026 года – в стране официально работают около 9,5 тысяч иностранцев.

То есть на 1000 украинских плательщиков ЕСВ (из общего числа в 10,5 млн человек) приходится менее одного иностранного работника. Это крайне незначительный показатель.

Как привлечь работников

Основной акцент должен делаться на эффективном использовании внутренних трудовых ресурсов. Для привлечения специалистов в приграничные регионы необходим комплексный пакет условий:

конкурентоспособное денежное вознаграждение ;

; обеспечение жильем работника и его семьи ;

; страхование жизни и здоровья;

доступная сеть убежищ и четкие протоколы эвакуации;

долгосрочные государственные гарантии.

Параллельно четких гарантий нуждается и местный бизнес. Предприятия должны понимать алгоритмы государственной поддержки в случае повреждения производственных мощностей, вынужденной эвакуации или остановки деятельности.

"В долгосрочной перспективе Украине, вероятно, придется выборочно привлекать работников из других стран. Демографическое сокращение, отток населения и уменьшение численности молодежи будут создавать постоянный дефицит рабочей силы. Однако этот процесс должен происходить под контролем государства, без замены украинцев более дешевой рабочей силой и без снижения заработных плат", – подчеркивает Воскобойник.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, после окончания войны одной из самых востребованных профессий в Украине станет строитель, ведь стране понадобятся огромные ресурсы для восстановления жилья и инфраструктуры. Из-за нехватки работников женщин и пожилых людей уже обучают традиционно мужским профессиям – от каменщика и штукатура до крановщицы.

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