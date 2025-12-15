Украинцы могут самостоятельно уменьшить платежки за свет: как тратить меньше и не получить штрафы

Украинцы могут платить за свет меньше, если будут пользоваться энергоэффективной техникой, ночным тарифом и простыми бытовыми привычками. Зато хитрости со счетчиками грозят огромными штрафами и доначислениями, которые обойдутся в разы дороже любой экономии.

Об этом сообщает Николаевоблэнерго. В поисках экономии в сети все чаще появляются сомнительные лайфхаки от магнитов на счетчики до вмешательства в электросеть.

Специалисты предупреждают, что такие методы не только незаконны, но и могут обернуться "космическими" штрафами, судами и многотысячными доначислениями. Зато есть простые и вполне легальные способы платить за свет меньше и без риска для кошелька и нервов.

Энергетики отмечают, что любое вмешательство в работу счетчика или электросети расценивается как кража электроэнергии. За это предусмотрены серьезные финансовые санкции:

штрафы от 150 000 до 800 000 грн;

доначисление потребленной электроэнергии по тарифу в три раза выше;

оплата судебных издержек и повторного подключения к сети.

В итоге попытка сэкономить может обойтись в разы дороже, чем честная оплата счетов на протяжении многих лет. Специалисты Николаевоблэнерго поделились легальными способами платить за свет меньше, среди них:

LED-лампы и энергоэффективная техника;

Переход на LED-освещение позволяет уменьшить потребление электроэнергии в 8-10 раз по сравнению с обычными лампами накаливания. Бытовая техника класса A+, A++ или A+++ также потребляет значительно меньше электричества, особенно при ежедневном использовании.

полностью выключайте приборы;

Телевизоры, роутеры, зарядные устройства даже в "спящем" режиме продолжают потреблять электроэнергию. Полное отключение от розетки поможет избежать так называемых "скрытых" расходов.

умные розетки и таймеры;

Смарт-розетки автоматически выключают приборы, когда они не используются. Отмечается, что это удобно для бойлеров, обогревателей, кофемашин и другой техники, которая работает по графику.

рациональная стирка и уборка;

Стирать стоит только при полной загрузке стиральной машины. Выбор температуры 30-40°C позволяет сэкономить до 40% электроэнергии, не ухудшая качества стирки.

5. Правильный уход за холодильником.

Холодильник работает круглосуточно, поэтому важно не ставить его возле плиты или батареи и регулярно проверять уплотнитель дверцы. Также очень важно не класть внутрь горячие блюда, эти простые шаги уменьшают нагрузку на компрессор и расход электроэнергии.

энергосберегающее приготовление пищи;

Готовя с крышкой, можно сэкономить до 30% электроэнергии. Мультиварка или микроволновая печь во многих случаях потребляют меньше света, чем плита. Важно также подбирать кастрюли соответствующего размера к конфоркам.

использование ночного тарифа;

При наличии двухтарифного счетчика электроэнергия ночью стоит значительно дешевле. Это выгодно для бойлеров, электрических котлов, стиральных и посудомоечных машин.

максимум естественного света;

Днем стоит максимально использовать солнечное освещение, а помещение проветривать коротко, но интенсивно. Это помогает сохранять тепло зимой и прохладу летом.

оптимальное использование кондиционеров и обогревателей;

Комфортной считается температура +22°C зимой и +25°C летом. Использование таймеров и вентиляторов помогает уменьшить нагрузку на климатическую технику.

правильная зарядка гаджетов.

Отключайте устройства после полной зарядки и пользуйтесь мультизарядками с автоматическим выключением, это уменьшает потребление электроэнергии и продлевает срок службы аккумуляторов. Эксперты отмечают, что легальная экономия всегда выгоднее любых сомнительных схем. Она не несет рисков, не грозит штрафами и позволяет стабильно уменьшать расходы на электроэнергию месяц за месяцем.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ноябрь 2025 года стал рекордным для Украины по объемам закупки электроэнергии за рубежом – импорт вырос на 17,2% по сравнению с октябрем и достиг максимума с начала года. В то же время экспорт тока почти прекратился, сократившись на 94,2% – это худший результат с сентября прошлого года.

