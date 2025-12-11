В Украине углубился дефицит электроэнергии: импорт света достиг рекорда

Ноябрь 2025 года стал рекордным для Украины по объемам закупки электроэнергии за рубежом – импорт вырос на 17,2% по сравнению с октябрем и достиг максимума с начала года. В то же время экспорт тока почти прекратился, сократившись на 94,2% – это худший результат с сентября прошлого года.

Как сообщили в Dixi Group, массированные обстрелы электроэнергетической инфраструктуры углубили дефицит в энергосистеме. Графики почасовых отключений применялись каждый день месяца в большинстве областей или даже по всей стране.

У кого покупали ток

В ноябре Украина закупила у соседних стран 414,7 тыс. МВт-ч. По сравнению с октябрем, импорт увеличился на 17,2%. В общем было импортировано из таких стран:

Венгрия – 184,5 тыс. МВт-ч (44,5%);

– 184,5 тыс. МВт-ч (44,5%); Словакия – 78,6 тыс. МВт-ч (19,0%);

– 78,6 тыс. МВт-ч (19,0%); Румыния – 71,0 тыс. МВт-ч (17,1%);

– 71,0 тыс. МВт-ч (17,1%); Польша – 61,8 тыс. МВт-ч (14,9%);

– 61,8 тыс. МВт-ч (14,9%); Молдова – 18,8 тыс. МВт-ч (4,5%).

По сравнению с октябрем, в ноябре наибольший рост импорта обеспечила Словакия – объемы увеличились в 10,3 раза. Поставки из Молдовы выросли в два раза, из Венгрии – на 2,5%. Импорт из Румынии и Польши, наоборот, сократился – на 7,6 и 22,9% соответственно.

Динамика импорта после атак

Аналитики зафиксировали четкую закономерность: каждая российская атака приводит к скачку импорта через день-два. Это связано с тем, что обстрелы уничтожают генерирующие мощности и углубляют дефицит в энергосистеме, например:

после удара 30 октября импорт 1 ноября подскочил на 86,3% и достиг 23,6 тыс. МВт-ч;

и достиг 23,6 тыс. МВт-ч; атака 8 ноября вызвала рост закупок на 32,9% на следующий день;

следующий день; после обстрела 19 ноября импорт 21-го увеличился на 29,4%;

подобные скачки произошли и после ударов 25 и 29 ноября.

Экспорт почти остановился

Продажа украинской электроэнергии за рубеж в ноябре обвалилась на 94,2% – до мизерных 5,3 тыс. МВт-ч. Поставки осуществлялись только в первые 10 дней месяца, преимущественно ночью (с 01:00 до 05:00) и днем (с 09:00 до 14:00). С 11 ноября экспорт полностью прекратился.

Для сравнения: в октябре Украина экспортировала 90,8 тыс. МВт-ч, в ноябре прошлого года – 41,9 тыс. МВт-ч. В результате второй месяц подряд Украина покупает электроэнергии значительно больше, чем продает, оставаясь нетто-импортером.

Куда уходил украинский ток

Венгрия – 3,2 тыс. МВт-ч (более 60%).

– 3,2 тыс. МВт-ч (более 60%). Словакия – 0,9 тыс. МВт-ч (16,6%).

– 0,9 тыс. МВт-ч (16,6%). Румыния – 0,6 тыс. МВт-ч (12,1%).

– 0,6 тыс. МВт-ч (12,1%). Молдова – 0,5 тыс. МВт-ч (9%).

– 0,5 тыс. МВт-ч (9%). Польша – 0,1 тыс. МВт-ч (1,5%.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине часто ходят слухи, что якобы электроэнергию продают за границу и именно поэтому вводят частые отключения света. На самом деле Украина не продает ток, а отключения вызваны российскими ударами по энергетической инфраструктуре. Проверить экспорт и импорт можно на официальных ресурсах ENTSO-E и JAO, а также на сайте НЭК "Укрэнерго".

