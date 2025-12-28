Украинцы могут потерять субсидию, если не будут сообщать об изменениях ПФУ: что нужно знать

В Украине получатели жилищных субсидий обязаны в течение 30 дней сообщать Пенсионный фонд о любых изменениях, которые могут повлиять на право на помощь – от состава семьи до крупных покупок и доходов. Невыполнение этой обязанности может привести к потере субсидии и финансовым санкциям.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Отмечается, что это правило действует для всех без исключения субсидиантов и закреплено в пункте 90 Положения о порядке назначения жилищных субсидий.

Сообщение можно подать лично, по почте или в электронном виде – через веб-портал или мобильное приложение Пенсионного фонда. Перечень обстоятельств, о которых обязательно нужно сообщать, достаточно широк. В частности, это:

изменения в составе домохозяйства – регистрация или выписка лиц, изменение социального статуса, создание или распад семьи;

– регистрация или выписка лиц, изменение социального статуса, создание или распад семьи; изменения в перечне жилищно-коммунальных услуг или условий их предоставления;

или условий их предоставления; смена управляющего или исполнителя коммунальных услуг , а также создание ОСМД;

, а также создание ОСМД; одноразовые дорогостоящие покупки на сумму более 100 тыс. грн или приобретение в собственность недвижимости такой же стоимости;

на сумму более 100 тыс. грн или приобретение в собственность недвижимости такой же стоимости; приобретение генерирующих установок (в том числе в кредит) на сумму свыше 150 тыс. грн;

(в том числе в кредит) на сумму свыше 150 тыс. грн; приобретение в собственность транспортных средств (кроме мопеда и прицепа) или жилья в городе или поселке городского типа.

При этом в ПФУ уточняют, что недвижимость в сельской местности сама по себе не влияет на право на субсидию, но факт ее приобретения все равно необходимо задекларировать. Отдельное внимание Пенсионный фонд уделяет финансовым операциям получателей субсидий и членов их семей. Сообщать нужно в случае:

покупки иностранной валюты или банковских металлов на общую сумму более 50 тыс. грн в течение 12 месяцев;

получения единовременного дохода, превышающего 25 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (за исключением благотворительной помощи, страховых выплат, наследства в виде недвижимости, грантов или стипендий);

(за исключением благотворительной помощи, страховых выплат, наследства в виде недвижимости, грантов или стипендий); открытия депозитов или покупки облигаций внутреннего государственного займа на сумму свыше 100 тыс. грн.

Отдельно в ПФУ обращают внимание на случаи, когда кто-то из членов домохозяйства сдает жилье в аренду внутренне перемещенным лицам и получает компенсацию в соответствии с постановлением Кабмина №1225 от 25 октября 2024 года. О таких обстоятельствах также необходимо сообщать в Фонд.

Если получатель субсидии не сообщит об изменениях вовремя, Пенсионный фонд имеет право пересмотреть или прекратить предоставление помощи, а в отдельных случаях – требовать возврата излишне выплаченных средств. Именно поэтому в ПФУ советуют внимательно относиться к своим обязанностям и сразу информировать обо всех изменениях, даже если они кажутся несущественными.

