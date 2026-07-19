Украинцы могут получить компенсацию за разрушенное жилье: что для этого нужно

Украинцы, чье жилье или бизнес пострадали в результате российских обстрелов, могут через приложение Дія подать заявление на компенсацию в рамках программы єВідновлення, а также зафиксировать свои потери в Международном реестре ущерба для будущих репараций. Через сервис уже доступно оформление заявлений о поврежденном или разрушенном жилье, потере имущества, гибели или ранении близких, а также ущербе, нанесенном бизнесу и государственной инфраструктуре.

Видео дня

Об этом официально сообщает пресс-служба Дії. В ведомстве напомнили, что сервис єВідновлення позволяет владельцам поврежденного или уничтоженного жилья подать все необходимые документы дистанционно. Через приложение или портал Дія можно:

сообщить о повреждении или полном уничтожении жилья;

подать заявление на получение компенсации;

отслеживать статус его рассмотрения.

Если жилье получило повреждения и подлежит ремонту, владелец может получить средства на проведение восстановительных работ. Если же дом или квартира полностью разрушены и не подлежат восстановлению, предусмотрена компенсация на приобретение нового жилья. При этом использовать средства можно только у компаний, участвующих в государственной программе єВідновлення.

Через Дію можно зафиксировать убытки для будущих репараций

Помимо государственной компенсации, украинцы могут воспользоваться ещё одним сервисом – подать заявление в Международный реестр убытков. Такой механизм позволяет официально задокументировать потери, причиненные российской агрессией, что в будущем может стать основанием для получения международной компенсации.

В настоящее время через Дію уже можно подавать заявления по нескольким категориям. Для физических лиц доступны следующие категории:

повреждение или уничтожение жилья;

повреждение или уничтожение нежилой недвижимости;

потеря жилья;

смерть близкого члена семьи;

получение тяжких телесных повреждений.

Украинские предприятия также могут зафиксировать свои убытки. В частности, можно подать заявления в отношении:

повреждения или уничтожения критически важной инфраструктуры;

повреждения некритической инфраструктуры;

потери или разрушения активов предприятия.

Органы государственной власти также могут документировать убытки. Для них предусмотрена подача заявлений о повреждении или полном уничтожении объектов критической и некритической инфраструктуры.

Куда обращаться в случае возникновения проблем

Если при оформлении заявления возникли технические трудности, украинцы могут обратиться в службу поддержки приложения Дія. По вопросам, касающимся работы сервиса єВідновлення, также можно обращаться на правительственную горячую линию по номеру 1545 или через официальные правительственные чат-боты в мессенджерах.

В Министерстве цифровой трансформации подчеркивают, что фиксация каждого случая повреждения или уничтожения имущества важна как для получения государственной помощи сейчас, так и для формирования доказательной базы относительно ущерба, нанесенного Россией, на международном уровне.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, семьи со статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ) могут не получить выплаты на детей, если они стали переселенцами еще в 2014 году и не перемещались повторно после 1 января 2022 года. Даже рождение ребенка после начала полномасштабной войны и оформление ему справки ВПЛ не гарантирует получение помощи, ведь ключевым условием является история перемещения всей семьи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!