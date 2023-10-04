Украинцам подсовывают фальшивые доллары: какие купюры самые опасные

Украинцы рискуют получить фальшивые доллары. Дело в том, что среди всех иностранных валют, которые мошенники "подсовывали" людям в 2022 году, преобладала именно американская. При чем чаще всего фальшивыми оказывались банкноты крупных номиналов.

Об этом сообщили в НБУ. Там отметили: крупные долларовые купюры подделывали в 99% случаев.

Чаще всего – банкноты 2 номиналов. В частности:

50 долларов – 23% от общего количества изъятых поддельных купюр;

100 долларов – 76%.

В целом же практически все подделки иностранных денег приходились на доллары. По данным регулятора, их доля в общем количестве фальшивых купюр зарубежной валюты составила 91%.

Гривню подделывали тоже

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Среди гривни чаще всего подделывали купюры старого образца (выпущенные до 2015 года). Самой "популярной" является подделка купюр в 500 грн – 39% от общего количества изъятых подделок и 57% от их общей суммы. Также часто подделывают:

200 грн – 45% от общего количества изъятых подделок и 26% от их общей суммы;

100 грн – 8 и 2%.

"В основном изъятые из оборота поддельные банкноты национальной валюты имели низкое качество и рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников торговых заведений. ... Ведь банкноты национальной валюты нового поколения (номиналами 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен, которые Национальный банк ввел в обращение в 2015-2020 годах) имеют усиленную систему защиты", – рассказали в регуляторе.

Как сообщал OBOZREVATEL, второй излюбленной мошенниками иностранной валютой является евро. Таких поддельных купюр было обнаружено 8% от общего количества.

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